Cómo reaccionó Tamara Pettinato tras la viralización de su video con Alberto Fernández

La reacción de Tamara Pettinato tras el video con Alberto Fernández

“Bueno, está Tamara en el canal. La verdad es que yo no la puedo obligar a que venga, ella decide si tiene ganas de hablar porque debe ser un momento de angustia”, afirmó Beto Casella.

“Me van contando los chicos que es un momento en el que está abrumada. El video se conoció hace media hora, me parece a mí. Que yo sepa, no andaba circulando. Además, lo tendríamos en la rutina y no estaba”, añadió.

"Por lo cual, estoy es de hace un rato. Y nosotros no podemos decir ‘no lo pongas porque está Tamara y está con nosotros en el programa’. ¿Cómo no lo vamos a poner?”. Y puso el video

Tamara Pettinato bendita tv

El video de Tamara y Alberto

En el marco de las denuncias de Fabiola Yañez por violencia de género contra Alberto Fernández, se filtró este jueves un video que generó fuerte repudio, en el que aparece Tamara Pettinato tomando cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada, con voces en off del entonces mandatario.

En el video aparece la mediática y el exmandatario en un encuentro que dataría de entre el 2020 y 2021, y en donde los protagonistas, entre risas, se profesan un supuesto cariño.

“Antes de emborracharte, decime algo lindo”, le dice en un momento Alberto a Pettinato. Entre risas, se dicen "te amo", y hasta bromean con el tiempo en que se conocen.