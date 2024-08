"Tengo una causa penal por ir a Olivos": el día que Tamara Pettinato habló sobre la visita

Tamara aclaró que "no hice nada ilegal, yo tenía permiso para circular" pero que "hicieron una causa penal en donde metieron a todos los que estuvieron".

Entonces, la periodista se negó a dar más detalles sobre el motivo de su visita a la residencia presidencial y aseguró: "No quiero dar detalles de algo que en realidad no lo conté yo, no salió de mí".

Además, afirmó "la causa penal supongo que va a terminar en la nada porque no era ilegal lo que hice".

El video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández

Tamara Pettinato Alberto Fernández