"Tan corto y tan bajo", así calificaron al líder del bloque de la Libertad Avanza en el Senado

Uno de estos episodios fue protagonizado por Pablo Blanco, senador por Tierra del Fuego (UCR), quien fustigó a Ezequiel Atauche, líder del bloque de La Libertad Avanza, luego de que éste señalara que la sesión era inválida: "Yo no sé, salvo que por ahí la edad me hace confundirme, pero si yo sostengo que una sesión es inválida, ¿qué hago votando en la sesión? Me parece que hay un error del presidente del bloque de La Libertad Avanza", deslizó.