Tarifazo: vecinos de Mar del Tuyú salieron a las calles tras recibir facturas de luz con subas de hasta 700%

Un punto neurálgico del problema radica en las particularidades de la infraestructura local: en la mayor parte de la zona no hay red de agua corriente ni gas natural, por lo que las familias dependen exclusivamente de la electricidad para accionar bombeadores de agua y termotanques.

Frente a la imposibilidad de pago, la respuesta de la distribuidora EDEA generó un repudio generalizado. "Nosotros nos quedamos sin energía, nos quedamos sin agua. La respuesta que me dieron a mí personalmente directivos fue que para la empresa no es problema el agua, porque tenemos otra manera de tener agua. ¿Sabés cuál fue la respuesta en el año 2026 que estamos? Que compremos una bomba manual. Esa fue la respuesta que se me dio a mí en EDEA. Es una vergüenza", cuestionó una vecina.

"La energía es un derecho humano. El agua es un derecho humano. ¿De qué estamos hablando? Son derechos humanos que nos están sacando", protestó otra de las vecinos.

Los manifestantes apuntaron directamente contra Milei y su decisión de eliminar subsidios al mismo tiempo en que avanzó en la desregulación tarifaria. "En 2023, el gobierno nacional de Milei desreguló la posibilidad de controlar las tarifas, haciéndole caso a las empresas que decían que no estaban ganando, lo que es mentira. Las empresas siempre ganan", afirmó una vecina.

Y sentenciaron: "Esto es un estado sádico. Lo único que ganan plata son las empresas y aumentaron la luz y el gas en todo más de 400% cuando los salarios de todos no aumentaron, están planchados. Los salarios van por escalera y las empresas privadas de luz, gas y empresas celulares van por ascensor", consideró un vecino.