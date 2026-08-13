Tarifazo: vecinos de Mar del Tuyú salieron a las calles tras recibir facturas de luz con subas de hasta 700%
Vecinos y comerciantes autoconvocados se manifestaron sobre la Ruta 11 contra el tarifazo energético que impulsan Javier Milei y Luis Caputo.
Un grupo de vecinos y comerciantes autoconvocados de Mar del Tuyú protestaron este jueves sobre la Ruta 11 para denunciar el tarifazo energético que impulsan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, a la par de la quita de los subsidios. Denuncian que recibieron aumentos en las boletas de luz que en algunos casos llegaron al 700%. La empresa amenazó con comenzar a cortar el suministro en dos semanas a los vecinos que no paguen, en una zona sin red de agua corriente ni gas natural que dependen de la energía eléctrica.
La protesta expuso un panorama crítico donde jubilados, trabajadores y familias vulnerables aseguran verse obligados a elegir entre pagar los servicios básicos o cubrir sus necesidades elementales de alimentación y salud.
"Pasé de pagar 76 mil pesos a 250 mil pesos. Soy jubilada con la mínima. O pago la luz o como, y tampoco puedo comprarme los remedios. Tengo que decidir a ver qué es lo que hago", contó a C5N una de las vecinas.
El impacto se extiende a diversos sectores socioeconómicos de la comunidad costera. "Yo cobro 400 mil pesos por mes, quiero que escuchen. La primera boleta, 60 mil pesos. La siguiente, 160 mil pesos. Y ahora 1,5 millones de pesos. ¿Dónde estamos viviendo? Y tengo lo mismo, no cambié nada. ¿Cómo lo pago yo?", sostuvo con indignación otra vecina que está además desempleada.
En la misma línea, un vecino expuso que recibió una factura de 1.278.753 pesos: "Superó mi sueldo". El hombre remarcó además que mantiene exactamente los mismos hábitos que el año anterior: "El año pasado en esta época pagaba 250 mil pesos. Estoy pagando tres veces más".
Un punto neurálgico del problema radica en las particularidades de la infraestructura local: en la mayor parte de la zona no hay red de agua corriente ni gas natural, por lo que las familias dependen exclusivamente de la electricidad para accionar bombeadores de agua y termotanques.
Frente a la imposibilidad de pago, la respuesta de la distribuidora EDEA generó un repudio generalizado. "Nosotros nos quedamos sin energía, nos quedamos sin agua. La respuesta que me dieron a mí personalmente directivos fue que para la empresa no es problema el agua, porque tenemos otra manera de tener agua. ¿Sabés cuál fue la respuesta en el año 2026 que estamos? Que compremos una bomba manual. Esa fue la respuesta que se me dio a mí en EDEA. Es una vergüenza", cuestionó una vecina.
"La energía es un derecho humano. El agua es un derecho humano. ¿De qué estamos hablando? Son derechos humanos que nos están sacando", protestó otra de las vecinos.
Los manifestantes apuntaron directamente contra Milei y su decisión de eliminar subsidios al mismo tiempo en que avanzó en la desregulación tarifaria. "En 2023, el gobierno nacional de Milei desreguló la posibilidad de controlar las tarifas, haciéndole caso a las empresas que decían que no estaban ganando, lo que es mentira. Las empresas siempre ganan", afirmó una vecina.
Y sentenciaron: "Esto es un estado sádico. Lo único que ganan plata son las empresas y aumentaron la luz y el gas en todo más de 400% cuando los salarios de todos no aumentaron, están planchados. Los salarios van por escalera y las empresas privadas de luz, gas y empresas celulares van por ascensor", consideró un vecino.
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