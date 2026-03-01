En medio de chicanas, Javier Milei bosquejó un nuevo paquete de reformas: cuáles son los proyectos clave
Al cierre de su discurso en el Congreso, Javier Milei adelantó que enviará iniciativas para modificar los códigos Civil, Comercial, Procesal y Aduanero.
El presidente Javier Milei cerró su participación en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con una serie de fuertes anuncios legislativos. En medio de chicanas cruzadas con los bloques opositores, el mandatario detalló cuáles serán los proyectos centrales que el Gobierno presentará ante las cámaras.
Las medidas que anunció Javier Milei
Al finalizar su alocución, el Jefe de Estado enumeró una serie de iniciativas enfocadas en la desregulación y la actualización de las normativas vigentes. Entre las medidas más destacadas para este año parlamentario, se encuentran:
Reforma del Código Aduanero: El Presidente anticipó la modificación de esta normativa con el objetivo de "adecuarlo a nuestros nuevos desafíos".
Tratados Internacionales: En materia de inserción global, aseguró que la Argentina avanzará para integrarse "a los tratados internacionales necesarios".
Código Civil y Comercial: Confirmó el impulso de una reforma profunda sobre la legislación que regula los vínculos y contratos entre los particulares.
Código Procesal: Adelantó que también enviarán un proyecto para modificar las normativas de los procesos judiciales.
Nuevas garantías: Por último, anunció el envío de "un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos".
