Tensión en Tucumán: denuncian "acuerdo espurio" entre Osvaldo Jaldo y los Neuss por distribuidora eléctrica
Acusan al gobernador de Tucumán de encabezar un "acuerdo espurio" para dilatar por tercera vez el llamado a licitación del paquete mayoritario de acciones de la distribuidora eléctrica provincial.
La expansión del Grupo Neuss en el mapa energético nacional vuelve a quedar en el centro de la escena política y judicial. Luego de consolidar su presencia en el sector mediante la adquisición de los activos de Apollo Global Management a través de Edison Energía —controlando la distribuidora tucumana EDET, la jujeña EJESA y la transportista LITSA, a lo que sumó recientemente Transener—, el conglomerado empresarial enfrenta una creciente tormenta política en la provincia de Tucumán.
Según reveló una investigación periodística publicada por Ámbito.com, desde la Comisión de Energía de la Legislatura tucumana apuntan duramente contra el gobernador Osvaldo Jaldo, a quien acusan de encabezar un "acuerdo espurio" para dilatar por tercera vez el llamado a licitación del paquete mayoritario de acciones de la distribuidora eléctrica provincial.
Cuestionamientos por monopolio y opacidad en las tarifas
A pesar de que el contrato original de concesión otorgado en 1995 durante la gestión de Ramón "Palito" Ortega se extiende por 95 años, el marco normativo establece procesos periódicos de puja para definir el control accionario. Sin embargo, las continuas prórrogas administrativas aprobadas por el Ejecutivo provincial encendieron las alarmas en la oposición y en la propia Legislatura.
En declaraciones recogidas por Ámbito.com, el vicepresidente de la Comisión de Energía de la Legislatura, José Seleme, denunció la falta de transparencia en los costos operativos de la empresa y la configuración de una posición dominante en el mercado:
"Hay un número que está guardado bajo siete llaves: los tucumanos no tenemos manera de saber a cuánto compra EDET la energía eléctrica que adquiere en el mercado mayorista. ¿Cómo hace para llegar a 160 pesos el kilovatio si lo pagan menos de 80? Soy vicepresidente de la Comisión de Energía y no puedo saber el número real. EDET se está autocomprando. O sea, los Neuss se compran a sí mismos la energía a un valor que no sabemos cuál es, lo que les permite obtener ganancias desmesuradas en perjuicio de los tucumanos. Neuss en Tucumán la produce, la transporta y la distribuye. ¿Qué es eso si no un monopolio?", disparó Seleme.
Sospechas de prórrogas "a medida" hasta 2027
El calendario parlamentario había fijado inicialmente el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para convocar a la Licitación Pública Nacional e Internacional del paquete accionario de EDET S.A., postergando el vencimiento del Segundo Período de Gestión hasta abril de 2027. No obstante, en los pasillos legislativos ya circulan versiones de que el oficialismo buscaría patear nuevamente el proceso licitatorio hacia marzo de 2027.
Por su parte, el legislador Manuel Courel remarcó ante Ámbito.com la incoherencia de los plazos y la falta de control sobre la prestadora: el vencimiento de los 20 años de gestión operaba en febrero pasado y fue trasladado primero a julio y luego a septiembre.
Courel criticó que la administración provincial haya aprobado un nuevo cuadro tarifario sin exigir previamente una verdadera discusión sobre las inversiones y la calidad del servicio.
"Me llama la atención esta desprolijidad porque hay muchas quejas sobre el servicio que brinda la empresa de los Neuss, hubo aumentos desproporcionados de tarifa, sin embargo se insiste en estas prórrogas que solo benefician a los Neuss", advirtió el parlamentario.
Tarifazos en puerta y la respuesta del Gobierno provincial
Los reclamos legislativos ponen el foco en el impacto que el esquema tarifario tiene sobre los hogares tucumanos. De acuerdo con los datos aportados por la Legislatura, los costos del servicio de la distribuidora sufrieron un incremento acumulado del 40% en lo que va del año, de manera independiente al valor mayorista de la energía, registrándose picos con subas de hasta un 44%. Asimismo, denuncian que la compañía no está obligada a reinsertar sus ganancias en obras de infraestructura local.
Ante las consultas realizadas por Ámbito.com, desde el Gobierno de Tucumán rechazaron las acusaciones y aseguraron que todo el procedimiento se desarrolla bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que los aumentos aplicados cuentan con el aval técnico de las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos Provincial (ERSEPT).
Para atenuar el descontento social en vísperas del período estival, el gobernador Jaldo anticipó que la Nación ultima los detalles de un esquema de compensación tarifaria que otorgará un alivio en las facturas de luz durante los cuatro meses de mayor consumo térmico en la provincia.
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