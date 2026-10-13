Tensión en Tucumán: denuncian "acuerdo espurio" entre Osvaldo Jaldo y los Neuss por distribuidora eléctrica

La publicación en el Boletín Oficial de la prórroga que favorece la continuidad del Grupo Neuss

Sospechas de prórrogas "a medida" hasta 2027

El calendario parlamentario había fijado inicialmente el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para convocar a la Licitación Pública Nacional e Internacional del paquete accionario de EDET S.A., postergando el vencimiento del Segundo Período de Gestión hasta abril de 2027. No obstante, en los pasillos legislativos ya circulan versiones de que el oficialismo buscaría patear nuevamente el proceso licitatorio hacia marzo de 2027.

Por su parte, el legislador Manuel Courel remarcó ante Ámbito.com la incoherencia de los plazos y la falta de control sobre la prestadora: el vencimiento de los 20 años de gestión operaba en febrero pasado y fue trasladado primero a julio y luego a septiembre.

Courel criticó que la administración provincial haya aprobado un nuevo cuadro tarifario sin exigir previamente una verdadera discusión sobre las inversiones y la calidad del servicio.

"Me llama la atención esta desprolijidad porque hay muchas quejas sobre el servicio que brinda la empresa de los Neuss, hubo aumentos desproporcionados de tarifa, sin embargo se insiste en estas prórrogas que solo benefician a los Neuss", advirtió el parlamentario.

Tarifazos en puerta y la respuesta del Gobierno provincial

Los reclamos legislativos ponen el foco en el impacto que el esquema tarifario tiene sobre los hogares tucumanos. De acuerdo con los datos aportados por la Legislatura, los costos del servicio de la distribuidora sufrieron un incremento acumulado del 40% en lo que va del año, de manera independiente al valor mayorista de la energía, registrándose picos con subas de hasta un 44%. Asimismo, denuncian que la compañía no está obligada a reinsertar sus ganancias en obras de infraestructura local.

Ante las consultas realizadas por Ámbito.com, desde el Gobierno de Tucumán rechazaron las acusaciones y aseguraron que todo el procedimiento se desarrolla bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que los aumentos aplicados cuentan con el aval técnico de las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos Provincial (ERSEPT).

Para atenuar el descontento social en vísperas del período estival, el gobernador Jaldo anticipó que la Nación ultima los detalles de un esquema de compensación tarifaria que otorgará un alivio en las facturas de luz durante los cuatro meses de mayor consumo térmico en la provincia.