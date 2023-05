Tierra del Fuego: Gustavo Melella votó y realizó una fuerte critica a la Justicia y a la oposición

En cuanto a la jornada electoral, Gustavo Melella manifestó: "que sea en paz y todos los fueguinos votemos a quien mejor creamos que sea nuestro candidato", y remarcó que en Tierra del Fuego no hay grieta: "yo creo que es el negocio de unos pocos, que le sirve a unos pocos, no a nosotros. En Tierra del fuego no hay grieta, ustedes lo ven en la lista de legisladores que tenemos de Forja, radicales, peronistas, independientes, porque es la unidad de los fueguinos”.

En este contexto, el Gobernador deseó que luego de que se lleven a cabo las elecciones la provincia siga siendo "la misma", y agregó: "hemos recuperado empleo y tenemos que seguir recuperándolo, tenemos que lograr que todos nuestros pibes y pibas puedan desarrollar seguir viviendo en paz”.