Todos los querellantes en la causa $LIBRA apelaron su apartamiento y posan su mirada en la Cámara Federal

La apelación enfatiza en la prueba reunida en la causa: “los peritajes oficiales, las extracciones forenses de dispositivos secuestrados, informes de la UFECI y de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, y la declaración testimonial del perito ingeniero Fernando Molina ante la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA de la Cámara de Diputados de la Nación -entre otras-, que dan cuenta de una maniobra defraudatoria concreta, planificada y ejecutada con coordinación milimétrica, que en modo alguno puede equipararse a la caída ordinaria del precio de un activo digital".

La presentación también incluye conversaciones aportadas por la periodista Nancy Pazos, en las que se advierte al presidente Milei sobre un supuesto fraude con la criptomoneda $LIBRA.

Según el texto, "el Presidente le contesta que no, que se trata de una herramienta para financiar PYMES en la República Argentina -cuestión que de más está decir, jamás sucedió-".

"Excluir a las querellas en esta instancia del proceso equivaldría, en los hechos, a consolidar precisamente el vacío de control que la intervención de las víctimas como parte querellante está destinada a cubrir", remarca la presentación de Grabois.

Mauricio Novelli y Javier Milei

Todos los ojos en la Cámara Federal

La Sala I de la Cámara Federal deberá resolver si revoca la decisión de Martínez De Giorgi y permite que las víctimas continúen participando activamente en la causa como querellantes.

Durante el transcurso de la investigación hubo un cambio de sala (primero intervino la Sala II) por distintas cuestiones procesales relacionadas con el cambio de magistrados que intervinieron en la causa.

Los querellantes habían sido confirmados en su momento.

Luego el caso pasó a la Sala I integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, sala que deberá resolver la cuestión clave sobre si los damnificados pueden continuar impulsando el caso.

La Sala está en proceso de renovación respecto de Bruglia y Bertuzzi, dos de los jueces que habían sido trasladados a ese tribunal durante el macrismo.

Se especula que Bertuzzi continuará en la sala ya que el Gobierno mandaría su pliego al Congreso para convertirlo en titular en ese tribunal, según rumores que circularon.

Bertuzzi había sido trasladado a la Cámara Federal junto a Bruglia por el macrismo en en 2018. Bertuzzi es uno de los tres candidatos que el Consejo de la Magistratura de la Nación envió al Gobierno para concretar la designación definitiva, junto a la fiscal Cecilia Incardona y el juez Julio César Di Giorgio.

El Poder Ejecutivo debe elegir entre uno de esos tres ternados y enviar su pliego al Senado de la Nación. Bertuzzi quedó ternado, por detrás de Incardona, pero los rumores indican que será ese juez quien continuará en la sala ahora como titular.

En tanto, Bruglia presentó un reclamo ante la CIDH, para continuar en el cargo. Este podría ser reemplazado por Pablo Yadarola.