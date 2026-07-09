Lilia Lemoine volvió a atacar a Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires: "Arrogante y vacío"

La respuesta de Lilia Lemoine a la homilía del arzobispo de Buenos Aires

Tantos llamados a la “solidaridad y amor al prójimo” por parte del arzobispo de Jorge García Cuerva terminaron por exacerbar el ánimo de la diputada Lilia Lemonine, para quien los discursos del religioso “son hipócritas y aburridos”.

“Los discursos de Cuerva son hipócritas y aburridos. Un cargo tan importante para la fe de los católicos ocupado por una persona que intenta transmitir empatía y justicia y termina sonando arrogante y vacío”, escribió la legisladora anarcocapitalista en redes sociales.

Incluso sostuvo que “no recuerdo sermones tan desmotivantes... y miren que fui a misa todas las semanas por 13 años consecutivos... la primera vez dije ‘bueno, tuvo un mal día’... la segunda: ‘ok, es peronista, entiendo su frustración’ ahora ya... no hay excusa”.

Para Lemoine, García Cuerva “no representa los valores que me enseñaron en la Iglesia” ya que suele tener un discurso crítico de las políticas de brutal ajuste y el desprecio por las necesidades populares manifestado por el Gobierno Nacional liderado por los Milei.

El antecedente del 25 de Mayo

Ya durante Tedeum por el 25 de Mayo último, Jorge García Cuerva dejaba un fuerte mensaje social que tuvo un obvio destinatario: el titular del Poder Ejecutivo y su gobierno, al pedir una clase dirigente comprometida con quienes “no puedan más y sufren la parálisis por la falta de trabajo y oportunidades”.

Al referirse a la crisis social en curso, el titular de la arquidiócesis porteña afirmaba que “un poco somos todos responsables. Tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y sociales” que atraviesa el país.

Afirmaba explícitamente que “nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más”.

Arzobispo Jorge García Cuerva.

Pedía que la Argentina no "olvide de su historia, de los momentos en que parecía que no podías avanzar", llamando a tener una "memoria agradecida y reconciliada por las raíces de la Nación", porque ello "nos hará más buenos, más generosos y más solidarios con los que aún siguen postrados… Eso se llama empatía. Por eso es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche", apuntaba el arzobispo.

"La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos", completaba monseñor García Cuerva, cuyo trabajo pastoral se desarrolló en barrios vulnerables como referente de los llamados "curas villeros".