Más de la mitad de los argentinos están preocupados por los salarios y el empleo: la encuesta que lo confirma

Las preocupaciones por edad y por género

Hilando más fino, de la encuesta de Zuban Córdoba surge que entre las personas de entre 18 y 30 años la falta de empleo aparece con mayor intensidad: el 34,5% lo ubica como su mayor preocupación frente una situación laboral cotidiana (sumada a la reforma que el Congreso acaba de aprobar) que explica las respuestas de los jóvenes.

La diferenciación por género, en tanto, exhibe coincidencias en torno a los bajos salarios como principal inquietud, pero la falta de trabajo fue destacada por el 25,8% de las mujeres frente a solo el 19,4% de los hombres. La inflación y el aumento de precios se ubican en tercer lugar entre ambos géneros, seguido por la inseguridad.