Más de la mitad de los argentinos están preocupados por los salarios y el empleo: la encuesta que lo confirma
La plata no alcanza y la estabilidad laboral cruje bajo los pies de los argentinos en el marco del brutal ajuste libertario. Leé el detalle acá.
Un relevamiento privado, realizado en el transcurso de febrero, revela que la mayor preocupación de los argentinos se centra en dos grandes rubros, por demás candentes: los bajos salarios, en primer lugar, y la falta de empleo, en segundo.
El estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados muestra que más de la mitad de los argentinos manifiesta inquietud por esos temas, y no es para menos: los salarios siguen desplomándose con relación de una inflación en alza continua (aun cuando se oculta parcialmente desde el Indec) y cada día quedan en la calle cientos de asalariados formales gracias a las políticas implementadas por el Gobierno.
En concreto, los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo son la mayor preocupación del 28,5% de los encuestados, mientras que el 22,7% identificó a la falta de empleo y la desocupación como su gran problema.
Le siguen en importancia la inflación y el aumento de precios (17,7%); la inseguridad (13,9%); la corrupción del Estado (7,3%); el endeudamiento del país (5,7%), y la polarización política o la “grieta” (1,9%) cierra con el menor nivel de preocupación para los argentinos, mientras que un 2,3% respondió no saber.
El informe concluye que "la preocupación por el ingreso diario envía el mensaje de que la economía así no alcanza", aseverando que “la gestión del bolsillo será, sin dudas, la que defina los humores sociales los próximos meses".
Las preocupaciones por edad y por género
Hilando más fino, de la encuesta de Zuban Córdoba surge que entre las personas de entre 18 y 30 años la falta de empleo aparece con mayor intensidad: el 34,5% lo ubica como su mayor preocupación frente una situación laboral cotidiana (sumada a la reforma que el Congreso acaba de aprobar) que explica las respuestas de los jóvenes.
La diferenciación por género, en tanto, exhibe coincidencias en torno a los bajos salarios como principal inquietud, pero la falta de trabajo fue destacada por el 25,8% de las mujeres frente a solo el 19,4% de los hombres. La inflación y el aumento de precios se ubican en tercer lugar entre ambos géneros, seguido por la inseguridad.
Te puede interesar
Dejá tu comentario