El "Índice de la Milanesa": afirman que el poder adquisitivo de los porteños volvió a desplomarse en 2025
Un informe midió cuántas milanesas se pueden comprar con salarios promedios: advirtió una dura pérdida del poder de compra porteño con cierres de empresas.
La recesión económica sigue golpeando de lleno los bolsillos de la clase media, y un curioso pero efectivo informe acaba de ponerle números al ajuste cotidiano. Se trata del "Índice de la Milanesa", un indicador elaborado por el i-Ciudad que expone cómo el poder adquisitivo de los porteños volvió a caer drásticamente durante el último año.
Esta medición, que funciona como una referencia concreta del poder de compra real de los salarios, calcula de forma directa "cuántas milanesas con guarnición se pueden comprar con un salario promedio" en los locales gastronómicos. Los resultados son alarmantes: las y los vecinos de CABA perdieron un 12% de su poder adquisitivo en restaurantes tan solo comparando noviembre de 2025 contra el mismo mes de 2024.
El deterioro salarial queda aún más en evidencia al contrastar estas cifras con gestiones anteriores. Según el propio informe, si la capacidad de compra actual "se lo compara con el último mes del gobierno de Alberto Fernández, un 10%" de caída neta.
Cierre de empresas y despidos masivos en CABA = menos milanesas
El retroceso del "Índice de la Milanesa" no es un hecho aislado, sino que forma parte de una crisis profunda que atraviesa todo el sector comercial. A nivel estadístico, los rubros de Hoteles y Gastronomía sufrieron una fuerte contracción del 1,5% a lo largo de todo el 2025.
A nivel distrital, el panorama que arroja el i-Ciudad es desolador para el empleo formal. De acuerdo al relevamiento, "si se tienen en cuenta los 2 años de Javier Milei se perdieron más de 125 mil puestos de trabajo registrados y se cerraron casi 2400 empresas" en la Capital Federal.
