El "Índice de la Milanesa": afirman que el poder adquisitivo de los porteños volvió a desplomarse en 2025

Esta medición, que funciona como una referencia concreta del poder de compra real de los salarios, calcula de forma directa "cuántas milanesas con guarnición se pueden comprar con un salario promedio" en los locales gastronómicos. Los resultados son alarmantes: las y los vecinos de CABA perdieron un 12% de su poder adquisitivo en restaurantes tan solo comparando noviembre de 2025 contra el mismo mes de 2024.