Tras la insistencia de Luis Majul, Manuel Adorni justificó el jet privado a Uruguay: "Nada desproporcionado"
Para justificar el escandaloso vuelo privado a Punta del Este, el funcionario apeló a sus hijos, pero no evitó demostrar de dónde sacó el dinero.
Además de referirse a la presencia de su esposa en Nueva York, la entrevista entre Manuel Adorni y Luis Majul subió de tono cuando el periodista indagó sobre otro frente abierto: el polémico vuelo privado a Punta del Este, del que el funcionario escatimó sus respuestas.
El jefe de Gabinete mantuvo una postura defensiva y esquiva, justificando el millonario desembolso como una decisión de índole estrictamente personal y familiar. Sí confirmó que abonó 3.600 dólares por el viaje en jet privado, costo bastante elevado para su sueldo estatal y que se contradice con su declaración jurada.
Ante la insistencia de Majul sobre el origen de los fondos para costear un traslado de semejante magnitud, Adorni enfatizó que el viaje se realizó durante un breve receso de cuatro días y que no hubo fondos públicos involucrados.
"No tengo nada que ocultar. De todas maneras, es dinero familiar gastado en una actividad familiar de cuatro días de vacaciones con mis nenes", sostuvo el funcionario, intentando separar su rol público de su descanso privado, pese a ser un funcionario de alto rango.
Uno de los momentos más ásperos se dio cuando Majul cuestionó, en reiteradas ocasiones, si el costo del vuelo era acorde a sus ingresos declarados. Adorni apeló a la carga emocional de su función pública para justificar el gasto. "En un año y medio fue lo único que hice. Para el tiempo que le quité a mis hijos, no hay nada desproporcionado", sentenció.
"¿De dónde sacaste la plata?", preguntó el conductor, que intentó mostrarse incisivo pese a ser afín al Gobierno. "De nuestros ingresos familiares y lo vas a poder cotejar en nuestra declaración jurada", respondió el jefe de Gabinete.
A pesar de las explicaciones, el exvocero no brindó cifras concretas sobre el valor del vuelo, limitándose a remitir cualquier duda a su próxima declaración jurada. La respuesta dejó un clima de ambigüedad que promete seguir alimentando el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad oficial y el estilo de vida de sus principales referentes.
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