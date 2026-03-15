Tras la insistencia de Luis Majul, Manuel Adorni justificó el jet privado a Uruguay: "Nada desproporcionado"

"¿De dónde sacaste la plata?", preguntó el conductor, que intentó mostrarse incisivo pese a ser afín al Gobierno. "De nuestros ingresos familiares y lo vas a poder cotejar en nuestra declaración jurada", respondió el jefe de Gabinete.

A pesar de las explicaciones, el exvocero no brindó cifras concretas sobre el valor del vuelo, limitándose a remitir cualquier duda a su próxima declaración jurada. La respuesta dejó un clima de ambigüedad que promete seguir alimentando el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad oficial y el estilo de vida de sus principales referentes.