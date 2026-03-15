Manuel Adorni volvió a la Argentina y rompió el silencio por el escándalo de Nueva York: "Pésima decisión"
En su peor momento de imagen desde que incursionó en política, el funcionario volvió a recular al referirse a la inclusión de su esposa en la comitiva oficial.
Tras su controvertido viaje a los Estados Unidos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, regresó a la Argentina y rompió el silencio en una entrevista televisiva en la que mostró otra versión a la inicial en Nueva York, volvió a recular y por primera vez reconoció la equivocación.
En la nota exclusiva con Luis Majul, y en un clima de fuerte tensión por las críticas recibidas, el funcionario utilizó los primeros minutos del reportaje para abordar el tema que marcó la agenda mediática de la última semana: la inclusión de su esposa en la comitiva oficial que utilizó el avión presidencial.
Sin esperar a que la entrevista avanzara hacia temas de gestión, Adorni tomó la palabra para realizar un presunto mea culpa. Aunque ratificó que la presencia de su cónyuge no representó un costo para el erario público, reconoció que la decisión fue políticamente incorrecta en el marco de la austeridad que pregona el gobierno de Milei.
"Fue una pésima decisión, más allá de que no le significó absolutamente ningún dólar de gasto al Estado. Cometí un error y pido disculpas por eso", expresó Adorni siempre con su tono característico, ante la pregunta de Majul sobre su no había pensado en la "torpeza de mezclar lo público con lo privado".
A la hora de explicar el "minuto a minuto" del inicio del escándalo, pareció culpar a Presidencia. "Tenía intenciones de que mi mujer viaje y transite conmigo esta semana en Nueva York. Presidencia la invita, y no advertí el error que iba a cometer aceptando esta invitación", indicó.
La vuelta del funcionario y su rápida aparición televisiva se interpretan como un intento de "operativo retorno" para calmar las aguas dentro del oficialismo. El jefe de ministros igualmente acumula una seguidilla de polémicas, que incluyen el vuelo privado a Punta del Este y la permanencia en Nueva York incluso dos días después de finalizada la "Argentina Week".
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