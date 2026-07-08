La dueña de la casa que alquila la madre de Manuel Adorni confirmó un pago adelantado de 12 mil dólares

La mujer explicó que en la operación intervino una inmobiliaria, y que el hermano de la madre del exfuncionario fue quien "se presentó, firmó y pagó".

Las condiciones pactadas detallan un alquiler mensual de 1.100 dólares, pero el dato que encendió alarmas en los investigadores es que se desembolsaron 12.000 dólares en efectivo para cubrir el primer año completo por adelantado.

El fiscal había requerido al barrio privado documentación relacionado con pago de expensas, entre otros datos.

Pese a no ser funcionario, Manuel Adorni mantiene su custodia personal pagada por el Estado

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes en su segunda conferencia de prensa desde Casa Rosada, que el ex Jefe de Gabinete Manuel Adorni, mantiene su custodia personal pagada por el Estado a pesar de ya no ser funcionario y sin que lo haya dispuesto la Justicia. Los cultores del ajuste en el Estado y del remanido "con la tuya contribuyente" sostienen lo que en otros tiempos consideraban un "privilegio de la casta"

Ravier intentó justificar la decisión del gobierno libertario y aseguró que en el caso del ex Jefe de Gabinete el protocolo se mantiene “por motivos de seguridad”. A pesar de ser ya un ciudadano de a pie que enfrenta una proceso penal, y sin que la Justicia lo haya ordenado, Adorni cuenta con custodia propia.

Adrián Ravier

Ante la repregunta sobre la posibilidad de que la administración nacional esté realizando una auditoría interna para encontrar nuevas irregularidades en la gestión de Adorni, el portavoz dijo que el tema “está claramente en la Justicia”, por lo cual no existe un mecanismo paralelo dentro del Gobierno.

“No es que tenemos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo aparte nuestro”, enfatizó.

En tanto la Justicia le impuso días atrás la obligación de informar si pretende salir del país a Adorni mientras avanza la causa en que se lo investiga por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y su situación se complica cada vez más.

Es que ninguno de todos los informes sobre operaciones en criptomonedas de Adorni que recibió hasta ahora la fiscalía de Gerardo Pollicita refleja una inversión de 200 mil dólares ni los supuestos intereses ganados por otros 300 mil dólares. Esos son los montos que el libertario incluyó en su declaración jurada para intentar justificar su súbito enriquecimiento desde su desembarco en la Casa Rosada en 2023.

Por ahora los reportes reflejan montos pequeños que no se corresponderían con la afirmación del exjefe de Gabinete. Eso explica el último pedido de información que hizo el fiscal a Binance y Lemon: quiere precisiones sobre quién hizo transferencias en activos digitales y cuáles son los montos exactos. En el mismo oficio afirma que hay “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial” que, todo indica, derivarán en un requerimiento de justificación de sus bienes.