Causa Malvinas: crecen las críticas a Javier Milei por el saludo a la presidenta de Kosovo

Lo cierto es que la imagen de Javier Milei saludando a la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, en Nuevo York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas es la primera imagen pública de la historia de un encuentro oficial semejante, lo que despertó críticas de dirigentes opositores.

Uno de los que se manifestó en este sentido fue el exsecretario de Malvinas y actual diputado, Guillermo Carmona: "Es extremadamente grave que Javier Milei se haya prestado a una foto (¿y mantenido una reunión?) con quien invoca ser presidenta de una entidad que Argentina no reconoce como Estado, en contradicción con nuestra posición respecto de la integridad territorial en la cuestión #Malvinas", señaló.

Si desde la Casa Rosada dijeron que se trató de un "descuido diplomático", uno más desde que asumió el dirigente libertario que en otro momento se expresó a favor de la autodeterminación de los isleños.

En esta línea también se manifestó el excanciller Santiago Cafiero: "El 18 de abril de 2023, desde la Cancillería argentina, denuncié que la presencia militar de las "Fuerzas de Seguridad de Kosovo" en el Atlántico Sur resultaba inaceptable", explicó.

"En una nueva muestra de su desprecio a la Cuestión Malvinas, Milei en la ONU se fotografía -sonriente- con la representante de Kosovo, contradiciendo nuestra posición histórica respecto de la integridad territorial", remarcó.