Ricardo Alfonsín insistió en que la UCR debe salir de Juntos por el Cambio

https://twitter.com/RICALFONSIN/status/1665978833227448323 Digámoslo todo:

a) ademas de un “candidato radical”, se necesita un “programa radical”. Sin este último, el candidato será solo “nominalmente radical”.

b) Yrigoyen, Illia, Alfonsín, no hubieran sido parte de una coalición de derecha. Ni como furgón de cola ni como locomotora. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) June 6, 2023

"Yo creo que el radicalismo cometió un error grande que no solamente le hizo daño al partido, sino que también perjudicó a la política en Argentina, asociándose con fuerzas con las que no tiene nada que ver. Entre el PRO y el radicalismo no hay muchas coincidencias, más bien son muchas más las diferencias", analizó.

Agregó que la UCR "tendría que asociarse con fuerzas afines para recuperar su identidad. Con todo respeto, deberíamos dejar el frente Cambiemos porque no tiene nada que ver con la identidad del partido. El que cree que tenemos coincidencias con las fuerzas que componen JxC, no sabe lo que es el radicalismo", sentenció.

También reclamó que el partido presente un "acuerdo programático" de cara a las Elecciones 2023. "¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo hubieran encarado ellos las circunstancias tan difíciles que tuvo que encarar este gobierno? No he escuchado una sola autocrítica acerca de lo que se hizo de 2015 a 2019", afirmó Alfonsín.

"Yo respeto el pensamiento de derecha, pero ese no es el pensamiento de la UCR. Yo creo que con esa receta no se resuelven los problemas", concluyó.