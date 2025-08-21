Diputados dio media sanción al proyecto de ley para cambiar el huso horario

luz

Y siguió: "Argentina se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5; sin embargo usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4".

A lo largo de las últimas décadas, el país modificó su huso horario por distintos motivos, como la implementación del horario de verano para ahorrar energía, sobre todo en períodos de crisis energética. No obstante, especialistas afirman que el huso actual genera efectos negativos en la salud y el rendimiento. Este desfasaje, aseguran, repercute en el ánimo y en la vida de cada argentino generando el denominado jet lag social.

Y advierten que este fenómeno incluye trastornos y menos horas de sueño, desconcentración y depresión, consumo de estimulantes (cigarrillos, alcohol y cafeína), mayor cantidad de accidentes de tránsito y mal desempeño en los exámenes en el caso de los jóvenes y adolescentes, entre otros factores, a causa del adelantamiento de la hora respecto a la luz solar.

En tanto las empresas energéticas aseguran que el ahorro que implica un eventual cambio horario sería marginal. Sin embargo en 2022 un equipo del CONICET presentó un informe en la Legislatura de Mendoza para proponer la adopción del huso UTC -4 en el que se sostiene que este cambio permitiría reducir el consumo de electricidad al aprovechar mejor la luz natural. Según el informe, el consumo bajaría de 104,3 kWh con UTC -3 a 59,7 kWh con UTC -4, por ejemplo, en las aulas de los colegios.