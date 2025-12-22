En medio de la polémica con el PRO, juraron los nuevos auditores de la AGN

El PRO denunció al oficialismo por la designación de autoridades de la AGN

El bloque de diputados del PRO denunció este jueves una “grave violación a la Constitución Nacional” tras la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) fuera del temario de sesiones extraordinarias y adelantó que iniciará acciones judiciales.

Según advirtieron en un comunicado difundido este jueves todo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada cuando el oficialismo avanzó con la designación pese a que la cuestión no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo.

Desde el PRO señalaron que la objeción fue advertida primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó asentada en el Diario de Sesiones. Recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria que realiza el Poder Ejecutivo Nacional que detalla sucintamente los proyectos a ser debatidos.

El bloque del macrismo remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

Los diputados del PRO rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.

Además, expresaron su malestar por la conducta del oficialismo y señalaron que su bloque acompañó al gobierno de Javier Milei en momentos difíciles por considerar necesario un cambio profundo en la Argentina. Finalmente, sostuvieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial y que el cambio que reclaman millones de argentinos debe realizarse “con la Constitución en la mano”.

Diego Santilli negó un quiebre con el PRO y respaldó el rumbo legislativo del Gobierno

Luego de una semana marcada por cruces internos y señales de malestar en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió a despejar dudas sobre la relación entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. En declaraciones radiales, el funcionario negó de forma tajante que exista una ruptura política con el partido amarillo, pese a las diferencias surgidas en torno a las designaciones en la Auditoría General de la Nación y al debate por el Presupuesto 2026.

"Vamos a seguir trabajando juntos", aseguró, en un mensaje destinado tanto al arco político como a los votantes. Santilli contextualizó la discusión en el marco de una agenda legislativa cargada y con proyectos que el Gobierno considera prioritarios. Remarcó que uno de los principales objetivos del oficialismo es que la Argentina vuelva a contar con un Presupuesto aprobado por el Congreso, algo que no ocurre desde hace tres años.

Según explicó, la falta de una ley de gastos actualizada limita la planificación y la previsibilidad, y obliga a administrar con prórrogas que responden a contextos económicos ya superados. En ese sentido, defendió el esfuerzo del Ejecutivo por reunir consensos, aun en un escenario parlamentario fragmentado.

El ministro también se refirió al paquete de iniciativas que acompaña al Presupuesto, entre ellas el proyecto de Inocencia Fiscal y las reformas vinculadas al mercado laboral. Sobre este punto, enfatizó que la propuesta impulsada por el Presidente no apunta a recortar derechos adquiridos, sino a incorporar al sistema a sectores que hoy están excluidos. Reconoció que los tiempos legislativos se vieron afectados por el calendario de fin de año, pero afirmó que ya existe una hoja de ruta clara para avanzar en el Senado durante el verano.

En relación con la polémica generada por la votación de los auditores de la AGN, que derivó en el retiro del bloque del PRO del recinto, Santilli intentó bajar el tono del conflicto. Destacó el acompañamiento que ese espacio político le brindó al Gobierno desde el inicio de la gestión y subrayó que las diferencias forman parte de una etapa de reconfiguración parlamentaria. Según explicó, el peso legislativo del PRO cambió sustancialmente tras el 10 de diciembre, lo que obligó a redefinir estrategias y prioridades.

Finalmente, el ministro insistió en que la sociedad demanda acuerdos y coherencia, más allá de las discusiones coyunturales. Afirmó que el PRO seguirá siendo un aliado clave en el Congreso y que el trabajo conjunto continuará en función de los compromisos asumidos durante la campaña. "Seguimos en el mismo camino", concluyó, buscando cerrar el episodio con una señal de continuidad política.