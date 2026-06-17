Una provincia decretó asueto administrativo tras la victoria de la Selección Argentina ante Argelia

gobierno de la rioja

El texto finalizó haciendo referencia a la victoria conseguida por el equipo que dirige Lionel Scaloni, en manos del capitán Lionel Messi, quien coronó la noche con un triplete.

La decisión generó repercusión debido a que se trata de una medida excepcional vinculada al resultado de un partido del Mundial y no a una fecha prevista en el calendario oficial.

Con este nuevo asueto, La Rioja se convirtió en la primera provincia en adoptar una medida de este tipo tras el debut victorioso de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El antecedente más reciente fue el feriado nacional decretado en 2022, cuando la selección argentina obtuvo la Copa del Mundo en Qatar.

El Gobierno nacional, en ese momento a cargo de Alberto Fernández, decretó día libre para que los argentinos pudieran salir a festejar el título mundial obtenido y la medida se formalizó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y abarcó a todo el territorio nacional, pese a que los festejos tuvieron lugar exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires.