Una provincia decretó asueto administrativo tras la victoria de la Selección Argentina ante Argelia
La medida beneficia al turno mañana de la administración pública e instituciones educativas. Se garantizan servicios esenciales mediante guardias mínimas.
El Gobierno de La Rioja decretó un asueto administrativo para la administración pública provincial, luego de la victoria de la Selección Argentina ante Argelia en su debut en el Mundial 2026.
La medida se aplicará durante la mañana de hoy y alcanzará a las instituciones educativas dependientes del Estado provincial. El asueto busca que los empleados públicos riojanos puedan compartir lo que el gobierno denominó “un momento de felicidad colectiva que une a todo el país”.
Desde la provincia justificaron la medida con un mensaje directo: “La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada” y remarcaron: “El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia”.
Además indicaron que el asueto de media jornada no implica la suspensión total de la actividad estatal. El Gobierno provincial aclaró que se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes, a fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad.
El texto finalizó haciendo referencia a la victoria conseguida por el equipo que dirige Lionel Scaloni, en manos del capitán Lionel Messi, quien coronó la noche con un triplete.
La decisión generó repercusión debido a que se trata de una medida excepcional vinculada al resultado de un partido del Mundial y no a una fecha prevista en el calendario oficial.
Con este nuevo asueto, La Rioja se convirtió en la primera provincia en adoptar una medida de este tipo tras el debut victorioso de la Selección Argentina en el Mundial 2026.
El antecedente más reciente fue el feriado nacional decretado en 2022, cuando la selección argentina obtuvo la Copa del Mundo en Qatar.
El Gobierno nacional, en ese momento a cargo de Alberto Fernández, decretó día libre para que los argentinos pudieran salir a festejar el título mundial obtenido y la medida se formalizó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y abarcó a todo el territorio nacional, pese a que los festejos tuvieron lugar exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires.
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