Venezolanos celebran en el Obelisco la captura de Nicolás Maduro: "Nunca perdimos la fe"

Un futuro de reconstrucción y el eco de la paz

El sentimiento de victoria se extendió también entre los más jóvenes, quienes ya vislumbran el inicio de una nueva etapa política y social. Uno de los presentes destacó la importancia de la unión entre quienes permanecieron en la isla y los que emigraron: “Vamos a vivir una transición hermosa. En Venezuela quedó mucha gente que sigue luchando desde hace muchos años. Junto a ellos y los que vinimos a vivir afuera vamos a volver a construir el país”.

La jornada también estuvo impregnada por el pensamiento de la dirigencia opositora. Entre los carteles que poblaron la Plaza de la República, se destacó una frase que Ana Corina Sosa, hija de la líder María Corina Machado, pronunció al aceptar el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre: “La paz es, en última instancia, un acto de amor”. Esta consigna sintetizó el pedido de justicia y armonía que sobrevoló la manifestación.

La noticia, que para muchos llegó en las primeras horas del día, fue recibida como un hito personal. “Me llamaron y fue mejor que vivir un cumpleaños y un Año Nuevo juntos”, aseguró un hombre mientras se sumaba a los cánticos. Entre lágrimas de alivio y abrazos compartidos, la frase que más resonó en el aire porteño fue una sola: “Nunca perdimos la fe, ahora somos libres”.