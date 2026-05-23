La Ciudad celebra con una megafiesta los 90 años del Obelisco

17 horas

Familiares de Alberto Prebisch, el arquitecto que diseñó y construyó el Obelisco, subirán al mirador.

19 horas

obelisco 2

Empieza la súper fiesta que recorrerá las nueve décadas de historia del Obelisco, con seis estructuras con forma de obelisco distribuidas a lo largo de la avenida Corrientes. Cada estación representará una época distinta de la vida cultural porteña, combinando ambientación, música, personajes e intervenciones performáticas:

1930 – La creación del coloso: entre Callao y Rodríguez Peña, con una estética estará inspirada en la Buenos Aires de principios del siglo XX, habrá artistas caracterizados como canillitas de la época y lustrabotas, utilizando vestuario histórico y megáfonos, anunciando las noticias y la novedad de la inauguración del Obelisco.

– La creación del coloso: entre Callao y Rodríguez Peña, con una estética estará inspirada en la Buenos Aires de principios del siglo XX, habrá artistas caracterizados como canillitas de la época y lustrabotas, utilizando vestuario histórico y megáfonos, anunciando las noticias y la novedad de la inauguración del Obelisco. 1940/50 – Tango: Entre Rodríguez Peña y Montevideo, la música ciudadana de hará presente con un bandoneonista, una cantante y una pareja de baile representando la tradición tanguera porteña.

– Tango: Entre Rodríguez Peña y Montevideo, la música ciudadana de hará presente con un bandoneonista, una cantante y una pareja de baile representando la tradición tanguera porteña. 1960 – Disco y psicodelia: Entre Montevideo y Paraná, se instalará un espacio escenográfico inspirado en la estética de los años 60, con personajes caracterizados y ambientación visual de época.

– Disco y psicodelia: Entre Montevideo y Paraná, se instalará un espacio escenográfico inspirado en la estética de los años 60, con personajes caracterizados y ambientación visual de época. 1970 – Cultura DJ y vinilos: Entre Paraná y Uruguay, una estación sonora con DJ en vivo utilizará vinilos de la década con artistas caracterizados de la época.

– Cultura DJ y vinilos: Entre Paraná y Uruguay, una estación sonora con DJ en vivo utilizará vinilos de la década con artistas caracterizados de la época. 1980/90 – Cultura pop y neón: Entre Uruguay y Talcahuano, una itervención visual con escenografía lumínica, neones y personajes inspirados en la estética de los años 80 y 90 tendrá guitarristas y artistas caracterizados.

– Cultura pop y neón: Entre Uruguay y Talcahuano, una itervención visual con escenografía lumínica, neones y personajes inspirados en la estética de los años 80 y 90 tendrá guitarristas y artistas caracterizados. 2000 – Cultura urbana contemporánea: Entre Talcahuano y Libertad habrá DJ’s en vivo con música de los años 2000 y dos performers caracterizados que acompañarán la propuesta estética de la década.

21 horas

Empieza el gran show en vivo en avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito, con un mapping 3D sobre el Obelisco y la música en vivo de la orquesta dirigida por Damián Mahler.

22 horas

Repite el show de mapping y música en el Obelisco.

obelisco 3

23 horas

Orquesta Por siempre Astor (homenaje a la obra de Piazzola)

00 horas

Show de Joaco Burgos, con repertorio de rock nacional.

0.50 - 1.30 horas

No Name DJs.