La Ciudad celebra con una megafiesta los 90 años del Obelisco
Buenos Aires conmemora a lo grande las nueve décadas del célebre símbolo porteño, con una Av. Corrientes convertida en un tran escenario peatonal.
El 23 de mayo de 1936 y para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, era inaugurado oficialmente el Obelisco de Buenos Aires, diseñado por uno de los arquitectos más importantes de la época: Alberto Prebisch.
En pocos meses se terminó la obra ubicada en el mismo predio donde había estado emplazada la iglesia dedicada a San Nicolás de Bari, en cuya torre fue izada oficialmente por primera vez la bandera argentina en 1812. El templo, por cierto, fue demolido para levantar allí el monumento que hoy es sinónimo de la capital argentina en todo el mundo.
Y por esa razón el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preparó una serie de actividades para este sábado y así celebrar a lo grande los 90 años de ese símbolo porteño, con una Av. Corrientes transformada en un gran escenario peatonal.
Cronograma de actividades para este sábado
A continuación, el cronograma de actividades para celebrar las nueve décadas del Obelisco porteño:
17 horas
Familiares de Alberto Prebisch, el arquitecto que diseñó y construyó el Obelisco, subirán al mirador.
19 horas
Empieza la súper fiesta que recorrerá las nueve décadas de historia del Obelisco, con seis estructuras con forma de obelisco distribuidas a lo largo de la avenida Corrientes. Cada estación representará una época distinta de la vida cultural porteña, combinando ambientación, música, personajes e intervenciones performáticas:
- 1930 – La creación del coloso: entre Callao y Rodríguez Peña, con una estética estará inspirada en la Buenos Aires de principios del siglo XX, habrá artistas caracterizados como canillitas de la época y lustrabotas, utilizando vestuario histórico y megáfonos, anunciando las noticias y la novedad de la inauguración del Obelisco.
- 1940/50 – Tango: Entre Rodríguez Peña y Montevideo, la música ciudadana de hará presente con un bandoneonista, una cantante y una pareja de baile representando la tradición tanguera porteña.
- 1960 – Disco y psicodelia: Entre Montevideo y Paraná, se instalará un espacio escenográfico inspirado en la estética de los años 60, con personajes caracterizados y ambientación visual de época.
- 1970 – Cultura DJ y vinilos: Entre Paraná y Uruguay, una estación sonora con DJ en vivo utilizará vinilos de la década con artistas caracterizados de la época.
- 1980/90 – Cultura pop y neón: Entre Uruguay y Talcahuano, una itervención visual con escenografía lumínica, neones y personajes inspirados en la estética de los años 80 y 90 tendrá guitarristas y artistas caracterizados.
- 2000 – Cultura urbana contemporánea: Entre Talcahuano y Libertad habrá DJ’s en vivo con música de los años 2000 y dos performers caracterizados que acompañarán la propuesta estética de la década.
21 horas
Empieza el gran show en vivo en avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito, con un mapping 3D sobre el Obelisco y la música en vivo de la orquesta dirigida por Damián Mahler.
22 horas
Repite el show de mapping y música en el Obelisco.
23 horas
Orquesta Por siempre Astor (homenaje a la obra de Piazzola)
00 horas
Show de Joaco Burgos, con repertorio de rock nacional.
0.50 - 1.30 horas
No Name DJs.
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