Victoria Donda, sobre el cierre del Inadi: "Es un bluff, son más reales los ladridos de Conan"

Además, marcó que INADI fue creado por ley así que "deberían recurrir a otra ley si es que creen un poquito en la democracia". Sostuvo que la administración libertaria ha dado "sobradas pruebas" de no seguir los pasos institucionales de una república, y citó como ejemplos la Ley ómnibus y el mega DNU desregulador de la Economía.

"Más allá de los pasos que no están dando y las propias inconsistencias, los propios trabajadores del instituto también están muy preocupados por las declaraciones del vocero", dijo, y continuó: "Es una suerte de ensayo para poner en la pantalla un tema estridente que genere discusión social para no tratar los verdaderos temas de fondo que no viene atacando este Gobierno".

Donda afirmó que Milei debería preguntarle a "su círculo áulico, como es que va a resolver cerrando este organismo la bronca que está generando en un país con más de 45 millones de personas que todos los días se levantan sin saber lo que este Gobierno va a decidir y sin saber si les va a alcanzar cuando pasen la (tarjeta) SUBE en el colectivo".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves el "cierre definitivo" del Instituto. “Vamos a avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o simplemente son lugares para generar empleo militante”, indicó el portavoz en su conferencia habitual desde Casa Rosada, donde planteó que este tipo de cuestiones "no generan un beneficio para los argentinos".