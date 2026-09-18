"No me importa": el peculiar posteo de Patricia Bullrich que incluye una canción de Lali Espósito

Patricia Bullrich apuntó al Gobierno tras la polémica por discapacidad: "No quiero que me traten de tonta"

En una rueda de prensa en las inmediaciones del Congreso, Patricia Bullrich expresó su descontento por las modificaciones introducidas a último momento en el proyecto de Presupuesto, particularmente en lo referido al área de discapacidad.

Patricia Bullrich criticó duramente los cambios sin aviso: "Nos enteramos por los diarios"

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó la falta de comunicación interna dentro del espacio oficialista y las negociaciones legislativas, señalando que las novedades del proyecto ingresaron de madrugada y sin consenso previo con los legisladores que venían trabajando el tema.

En este sentido, indicó: "Los diputados se enteraron a las tres de la mañana cuando recibieron el proyecto... Y bueno, yo no me enteré porque lo recibí a las tres de la mañana porque entró por Diputados, pero luego, a la mañana, leyendo los diarios. No puede ser que nosotros, que tenemos que trabajar para la construcción de una mayoría... no sepamos de un tema de tal sensibilidad", sostuvo, visiblemente molesta.

Seguidamente, lanzó un duro mensaje al Gobierno: "No quiero que me traten de tonta. Si hay un lugar de discusión, ahí se deben discutir los temas y ahí se tiene que hacer la evaluación de la capacidad política para que eso salga o no salga".

"La palabra es que no nos enteramos. Y si no te enterás, primero no tenés posibilidad de decir 'esto no tiene sentido' o 'esto hay que cambiarlo'. Si te enterás cuando ya es un hecho consumado, ¿qué hacés?", cuestionó, en una clara discrepancia con los hermanos Milei.

"Creo que se estaba discutiendo en Diputados una salida consensuada y era mucho más razonable tener una salida consensuada y no volver a la situación del año pasado, donde el Gobierno sufrió muchísimo económicamente, sufrió políticamente y sufrió en términos de una cantidad de gente que vio al Gobierno como alejado de su realidad", cerró.