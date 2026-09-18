"No me importa": el peculiar posteo de Patricia Bullrich que incluye una canción de Lali Espósito
La senadora oficialista causó revuelo político tras publicar un video en el que se la ve escuchando el éxito musical de la cantante fustigada por Javier Milei.
La senadora oficialista Patricia Bullrich causó revuelo político este viernes tras publicar un video en sus redes sociales donde se la ve escuchando "No me importa", el éxito musical de Lali Espósito, utilizándolo como una irónica metáfora en medio de la interna en la Libertad Avanza (LLA).
La publicación se dio en un contexto de fuertes tensiones parlamentarias por la discusión del Presupuesto 2027 provocadas luego de que Bullrich expusiera públicamente su descontento y sorpresa con el Gobierno por la inclusión de modificaciones drásticas a la Ley de Discapacidad dentro del presupuesto, sin consultar previamente a su bloque aliado.
"No nos enteramos. Te mandan un presupuesto que es una bomba atómica, a mí no me tomen de tonta", reclamó la legisladora.
El peculiar posteo de Patricia Bullrich que incluye una canción de Lali Espósito
Tras manifestar que la falta de coordinación parlamentaria desgasta los vínculos con los aliados, Bullrich subió un video abriendo su tablet en su despacho para reproducir el tema de Espósito y acompañó el posteo con un fragmento de la letra: "Sé que todos los 'peros' tienen un 'porqué'".
El peculiar gesto de la senadora llamó la atención debido a que, casi un año atrás, Bullrich y Lali habían mantenido cruces mediáticos directos en torno a las políticas de seguridad y de género.
Patricia Bullrich apuntó al Gobierno tras la polémica por discapacidad: "No quiero que me traten de tonta"
En una rueda de prensa en las inmediaciones del Congreso, Patricia Bullrich expresó su descontento por las modificaciones introducidas a último momento en el proyecto de Presupuesto, particularmente en lo referido al área de discapacidad.
Patricia Bullrich criticó duramente los cambios sin aviso: "Nos enteramos por los diarios"
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó la falta de comunicación interna dentro del espacio oficialista y las negociaciones legislativas, señalando que las novedades del proyecto ingresaron de madrugada y sin consenso previo con los legisladores que venían trabajando el tema.
En este sentido, indicó: "Los diputados se enteraron a las tres de la mañana cuando recibieron el proyecto... Y bueno, yo no me enteré porque lo recibí a las tres de la mañana porque entró por Diputados, pero luego, a la mañana, leyendo los diarios. No puede ser que nosotros, que tenemos que trabajar para la construcción de una mayoría... no sepamos de un tema de tal sensibilidad", sostuvo, visiblemente molesta.
Seguidamente, lanzó un duro mensaje al Gobierno: "No quiero que me traten de tonta. Si hay un lugar de discusión, ahí se deben discutir los temas y ahí se tiene que hacer la evaluación de la capacidad política para que eso salga o no salga".
"La palabra es que no nos enteramos. Y si no te enterás, primero no tenés posibilidad de decir 'esto no tiene sentido' o 'esto hay que cambiarlo'. Si te enterás cuando ya es un hecho consumado, ¿qué hacés?", cuestionó, en una clara discrepancia con los hermanos Milei.
"Creo que se estaba discutiendo en Diputados una salida consensuada y era mucho más razonable tener una salida consensuada y no volver a la situación del año pasado, donde el Gobierno sufrió muchísimo económicamente, sufrió políticamente y sufrió en términos de una cantidad de gente que vio al Gobierno como alejado de su realidad", cerró.
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