A pesar de la crisis en el sector, este viernes empieza la Fiesta de la Vendimia en Mendoza

Hasta el pronóstico del tiempo dejará en la cuerda floja a la celebración central, prevista para este sábado en el teatro griego Frank Romero Day de la Ciudad de Mendoza.

La vicepresidenta Victoria Villarruel arribó a Mendoza este viernes en un escenario de merma productiva importante en el sector vitivinícola y de una profunda tensión en la cadena de valor que amenaza la supervivencia del eslabón primario.

Victoria Villarruel

En la agenda de la titular del Senado se incluyó su participación en el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), al que también asistió el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Tras celebrar la Vendimia, una de las actividades más populares, emblemáticas y concurridas de su provincia, Cornejo viajará a Estados Unidos como parte de la comitiva de Javier Milei para el Argentina Week en Nueva York.

Pero el gobernador de Mendoza no irá a Nueva York a hablar de vinos ni de turismo, sino que se espera que participe en el panel enfocado a Vaca Muerta, desarrollo de GNL, infraestructura de exportación, energías renovables, cuyo discurso inaugural está a cargo del titular de YPF, Horacio Marín.