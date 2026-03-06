A pesar de la crisis en el sector, este viernes empieza la Fiesta de la Vendimia en Mendoza
Se espera la participación de los mayores referentes de la producción de vino y la visita de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
La Fiesta de la Vendimia comienza este viernes en Mendoza y se extenderá hasta el martes 10 de marzo con la participación de bodegas, productores y otros actores del sector vitivinícola. Se espera también la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que participará de las principales actividades oficiales.
Pero este año la Vendimia tendrá varios puntos en contra aún siendo uno de los eventos centrales del calendario en Mendoza y la región de Cuyo: para empezar, los números de la cosecha.
Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), hasta fines de febrero se registraba una caída interanual del 26% en el volumen de cosecha, superando los 800 mil quintales de diferencia respecto al mismo período de 2025.
Además, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) emitió un informe en el que consta una disminución general del 17% en la cosecha de este año, lo que impactará a la producción de vinos en general.
Por ejemplo, la cepa insignia del país, el malbec, sentirá el impacto, con una retracción del 30%, mientras que el conjunto de uvas tintas caerá un 27%.
Hasta el pronóstico del tiempo dejará en la cuerda floja a la celebración central, prevista para este sábado en el teatro griego Frank Romero Day de la Ciudad de Mendoza.
La vicepresidenta Victoria Villarruel arribó a Mendoza este viernes en un escenario de merma productiva importante en el sector vitivinícola y de una profunda tensión en la cadena de valor que amenaza la supervivencia del eslabón primario.
En la agenda de la titular del Senado se incluyó su participación en el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), al que también asistió el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Tras celebrar la Vendimia, una de las actividades más populares, emblemáticas y concurridas de su provincia, Cornejo viajará a Estados Unidos como parte de la comitiva de Javier Milei para el Argentina Week en Nueva York.
Pero el gobernador de Mendoza no irá a Nueva York a hablar de vinos ni de turismo, sino que se espera que participe en el panel enfocado a Vaca Muerta, desarrollo de GNL, infraestructura de exportación, energías renovables, cuyo discurso inaugural está a cargo del titular de YPF, Horacio Marín.
