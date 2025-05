Victoria Villarruel, tras el desplante de Javier Milei en el Tedeum: "No traiciono"

Embed

Y amplió: "No traiciono y no hago lo que no me gusta que me hagan a mí. Y ya está bien de estar dudando de mi rectitud".

Tras negarle el saludo a la Vicepresidenta y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que se quedó con la mano tendida en soledad cuando se aprestaba a estrecharla con el Presidente, Milei celebró en redes sociales su nuevo exabrupto. "Roma no paga traidores", sentenció.

A uno de sus seguidores que le recriminó que la "alta política" la hizo creer que podía "aspirar a más" y que le recomendaba tener valores delante de Dios, Villarruel le respondió que "Dios sabe mis valores porque practico la religión en la que creo. Y con mucha humildad me callo la boca ante las opiniones infundadas como la tuya".

milei sentado.jpg Javier Milei en el Tedeum

En otro de los mensajes que respondió la Vicepresidenta, demostró lo mal que recibe los dardos que le llegan de Milei, sus dirigentes cercanos y los tuiteros que difunden material libertario. "¿Cómo aguantás entre los maleducados del Poder Ejecutivo y los que vienen a reclamarte tonterías por acá?", le preguntó uno de sus seguidores a lo que Villarruel reaccionó con su lema, "todo por Argentina", y acotó: "Nunca me voy a arrepentir de ser una persona recta y patriota".

"Como no soy casta, por eso me atacan" siguió y aseguró que ella inició la "batalla cultural" mucho tiempo antes de que Milei fuera presidente, desde hace 20 años, según sus cálculos. "Malvinas, el aborto, las Fuerzas Armadas, los '70, el trabajo, el campo, los pueblos 'originarios'... ¿Te pensás que nací ayer? Hace 25 años que estoy luchando por todas estas cuestiones. Hay que salir del táper y ver qué pasa en el mundo, así no se comentan pavadas", sentenció.