La picante chicana de Cristina Kirchner contra Victoria Villarruel: "Pericia psiquiátrica"

"Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista", escribió la expresidenta en su cuenta personal. El tuit, que en menos de media hora ya había acumulado 11.000 "me gusta" y cerca de mil respuestas, no mencionaba a nadie en particular, pero parecía dirigido a las crecientes simpatías que Villarruel ha despertado entre algunos sectores del peronismo.