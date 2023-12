Victoria Villarruel, satisfecha: "Le pusimos un tope al kirchnerismo"

"¿Cómo no va a ser constitucional constituir las autoridades? Al contrario, inconstitucional es no constituirlas, no trabajar como Senado. Que haya senadores del kirchnerismo que hayan dicho hoy que este Senado no va a trabajar es algo que contradice el sentido mismo de la Constitución y el oficialismo y todas aquellas personas que quieren el Estado de Derecho no lo vamos a permitir", expresó Villarruel ante los medios apostados en el Congreso.