Video: la candidata a concejal de la Libertad Avanza se borró los tatuajes de su cara

Geraldine Prais

“Quiero contarles que, con mucho dolor (emocional y físico), estoy en proceso de quitarme todos los tatuajes de la cara”, anunció Prais en su cuenta de la red social X, donde compartió un video del proceso. “Antes era la chica de la cara tatuada. Ahora seré Geraldin”, aseguró.

La candidata a concejal consideró que “el tatuaje que decía ‘castrate’ fue muy malinterpretado” y explicó que “el mensaje original era otro, pero muchos lo asociaron erróneamente con ideas woke o feministas, lo cual no representa en absoluto lo que pienso”. “Estoy en contra del aborto y no comparto las ideas del feminismo”, sostuvo con contundencia.

“No voy a pasarme la vida explicando lo que pienso o dando justificaciones”, sostuvo y para cerrar enfatizó: “Soy libertaria, PURA de Milei, y estoy dando mis primeros pasos en la militancia, ya que nunca antes formé parte de ningún partido político. FIN".

geraldine prais tatuajes

Tal como sucedió cuando se confirmó su candidatura, Prais fue blanco de las críticas de militantes opositores, que llenaron su publicación con más de 250 comentarios: “Tengo unas convicciones, las tengo tatuadas, pero si me das un cargo, me las hago borrar”, mencionaba un usuario.

La respuesta de la candidata no tardó en llegar: “No pienso responder las malas energías, solo quería comentar. Ahora subo un vídeo del proceso. Arranqué ayer”, publicó este martes al mediodía.

“Con o sin seré criticada igual... Todos me dicen que no de explicaciones, pero bueno soy muy transparente y lo comparto con la gente buena. Presi lo admiro y ya no seré su admiradora cara tatuada. Seré Geraldin militante pura suya sin tatuaje en la cara. FIN”, escribió en otra publicación.

