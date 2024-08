Fabiola Yáñez volverá a declarar ante la Justicia en la semana

Según anticiparon, Yañez se presentará como querellante en la causa por violencia de género contra el exmandatario, lo que significa que no solo aportará detalles de las agresiones que denuncia que sufrió, sino que además podrá intervenir de manera permanente en la investigación.

Tras esto, la fiscalía y el juez Julián Ercolini deberán definir sobre un planteo de incompetencia que hizo Alberto Fernández para que la denuncia pase a San Isidro.

Luego de la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, la periodista dio una entrevista dónde habló de todo lo que sufrió. Además, habló sobre la fiesta que se realizó en Olivos en plena cuarentena y los videos del expresidente y Tamara Pettinato. También, dio detalles sobre la vida que lleva actualmente junto a su hijo, Francisco.

“Yo no puedo trabajar hoy. Porque había 45 millones de argentinos con indignación -y lo entiendo - por un montón de cosas. Pero también hay otra cuestión: a mí no me dejaban hablar. Cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió ”.

“Lo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho ”.

“Tenía que resguardar mi integridad, por el miedo que tengo... hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara.”

“Yo le pedí ayuda a mucha gente y no me dieron nada. Fui a pedirle a quienes tenían que hacer algo, al Ministerio de la Mujer. Y no me dijeron nada”

“Han dicho que vivo una vida de lujo. Yo no tengo empleada y no tengo niñera. Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es la que está sosteniendo todo. Dijeron que me vieron caminando por calles donde están las marcas de lujo, jamás fui a caminar a ninguna de esas calles. Eso es mentira porque yo no puedo caminar por la calle”.

“No hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado. Entonces sus hijos no lo van a ver, ni su familia. Mi familia está sufriendo por ver esto. Tengo a mi familia toda separada porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio”.

“Cuando él no se dio cuenta de que me estaba hablando, tenía el teléfono en altavoz y él dijo que mi mamá y mi hermanita eran… No voy a decir la palabra que utilizó… que las estaba manteniendo. Cuando no tengo ni una empleada. Eso fue una manera de reclamarme una cuestión económica y despreciar a mi familia también. Mi hermana lo escuchó y se largó a llorar.”

“Todavía queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar . Abría la puerta, así, de un portazo. Y yo ahí viví con mi hijo el último tiempo. Entonces empezaron desde antes de agosto, todas las semanas, a darme un cuento distinto: “Mañana te vas”, y así. Pero no me dejaron ir hasta el 2 de diciembre.”

“Era una situación bastante incómoda. Me llama el juez. Quería hacer todo rápido, todo apurado. En menos de cuatro horas me armaron una audiencia. Entonces, en ese momento, y además porque me pidieron que no lo hiciera, más que no sabía qué hacer, dije que no.”