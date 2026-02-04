Virginia Gallardo, en el centro de la polémica por una acción solidaria: refugios para perros pero con su cara

En el video que publicó, se la ve construyendo cuchas con cartón reciclado, una idea que, según explicó, tomó de una experiencia realizada en Salta por la senadora libertaria María Emilia Orozco junto a militantes jóvenes. “Reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida”, escribió Gallardo al acompañar las imágenes, donde se observa que los refugios fueron armados con afiches políticos que incluían su propio rostro. Además, aclaró que la iniciativa buscaba no solo proteger a los animales del frío, sino también reutilizar materiales abandonados tras el proceso electoral y contribuir a la limpieza del espacio público.