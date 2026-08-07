"Presidente cipayo" y juicio político: José Mayans cuestionó la política de defensa del Gobierno

El dirigente fue aún más allá y calificó al mandatario como un "presidente cipayo", asegurando que su accionar es pasible de un proceso de destitución por el delito de "traición a la Patria". En ese sentido, cuestionó con gran severidad la presencia de fragatas inglesas navegando en el Mar Argentino y la habilitación para el accionar de Estados Unidos sin la aprobación del Congreso de la Nación.