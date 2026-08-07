"Presidente cipayo" y juicio político: José Mayans cuestionó la política de defensa del Gobierno
El jefe del bloque peronista, José Mayans, apuntó duramente contra el Gobierno por autorizar el movimiento de tropas por decreto y advirtió con un juicio.
Durante el cierre del acalorado debate en la Cámara alta, el legislador formoseño José Mayans lanzó duras críticas contra el Presidente por su política de defensa nacional. El senador cuestionó la autorización del movimiento de tropas mediante decretos y advirtió sobre las graves consecuencias constitucionales de estas controvertidas medidas.
IMPORTANTE: Cuándo llega la previa gélida de la tormenta de Santa Rosa que traerá 24 horas seguidas con menos de 10 grados
El cruce en el Senado y las acusaciones contra Milei
Al tomar la palabra, el jefe de la bancada peronista aseguró que Javier Milei "está violando la Constitución y la Ley de Defensa" al permitir la entrada y salida de tropas militares de manera unilateral, sin la debida intervención parlamentaria. "¿Qué pasa si en estos operativos que autoriza Milei directamente tenemos accidentes? ¿Mueren personas? ¿Qué tenemos que hacer con el presidente?", se preguntó el legislador ante sus pares.
El dirigente fue aún más allá y calificó al mandatario como un "presidente cipayo", asegurando que su accionar es pasible de un proceso de destitución por el delito de "traición a la Patria". En ese sentido, cuestionó con gran severidad la presencia de fragatas inglesas navegando en el Mar Argentino y la habilitación para el accionar de Estados Unidos sin la aprobación del Congreso de la Nación.
Las fuertes declaraciones desataron la inmediata reacción de la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, a quien el senador le respondió de manera contundente: "¡Mire quién me dice golpista! Yo estoy hablando del cumplimiento de la Constitución que este cipayo presidente está alterando".
Para finalizar su explosiva intervención, el formoseño advirtió que la agresiva postura geopolítica adoptada por el actual Gobierno, en claro alineamiento con las figuras de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, representa un grave riesgo: "Esto no va a terminar bien, les afirmo [...] no va a terminar bien esto lamentablemente".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario