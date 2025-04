Viviana Canosa reveló que Timothy Ballard le dijo que puede encontrar a Loan: "Patricia Bullrich no lo ayudó"

Según contó la conductora de El Trece, se reunió con Ballard, quien le dijo poder encontrar a Loan, el chico desaparecido en Corrientes; pero que nadie del Gobierno colaboró con su operativo.

"Me contó todo. Me dijo que nadie del Gobierno lo ayudó. Ni Patricia Bullrich, quien me decepcionó", sostuvo Canosa. "Al Gobierno no le importa nada. Solo las criptomonedas", disparó.

image.png

NOTA EN DESARROLLO