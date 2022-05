Canosa ahora cuestiona a Juntos por el Cambio por corrupción

"Una tal Delfina me llama a las 15.51 por un tuit que hice mención ayer", comenzó Canosa. "Le respondí esto... 'Levanto tuits todo el tiempo... me llama la atención que hagan esto', me da verguenza ajena que se ocupen de mi'".

Tras presentar el audio que le mandó a una empleda de Laura Zommer, mujer de Ducoté, arremetió:

"Chequeado vive de la nuestra, buchones. Le empecé a mandar cosas de Ducoté y nunca más me respondió'. 'Le pregunté si el marido de Zommer ¿Es el procesado Ducoté? Paren de operar", lanzó.

Frases de Viviana Canosa contra Ducoté

Ducoté por lo menos se choreó 12 palos del Municipio. ¿Zommer publicaste esto de Ducoté?

A Ducoté lo rajaron de patadas en el culo por robar en el Municipio de Pilar"

Me dicen que Zommer trató de ocultar todo lo que pudo de Ducoté.

Llamaba para que no se hable de las termoeléctricas

En Pilar había una serie de fondos que venían del Gobierno nacional a Pilar, adjudicó $108 millones pero en la cuenta del municipio figuraban $98 millones.

El Juez de Campana lo procesó y elevó la causa a juicio oral por esta faltante de dinero.

La causa de la que habla Canosa

Nicolás Ducoté.jpg Nicolás Ducoté, intendente de Pilar

En julio, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay procesó a Nicolás Ducoté en una causa por irregularidades en la utilización de fondos nacionales para la realización obras públicas en barrios humildes del municipio bonaerense. Se trata de obras que “no habían sido ejecutadas conforme lo presupuestado o ejecutadas en su totalidad”.

El juez le dictó la prohibición de salida del país y le fijó un embargo de 100 millones de pesos, además de una inhibición general de bienes.

El procesamiento es por las supuestas irregularidades cometidas en tres convenios firmados en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri y la municipalidad que conducía Ducoté. El juez dictó falta de mérito a exfuncionarios nacionales involucrados en la causa.

En el caso se investigan irregularidades detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en tres convenios celebrados en 2016 por más de 460 millones de pesos ($ 460.829.737) para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti; y en un plan de microcréditos para refacción de viviendas.

El juez González Charvay advirtió que Nicolás Ducoté, y otros imputados que resultaron procesados “actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.