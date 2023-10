Vergüenza ajena: Viviana Canosa pasó de destrozar a Milei a ser fiscal de La Libertad Avanza

VIDEO Así anunció Canosa que fiscalizará para Milei

Canosa Milei Fiscal LLA

Y continúo: “Ya que tanto nos estamos peleando todos los argentinos, movamos el culo y vayamos a fiscalizar, por amor a la patria. Hagamos eso. A mí no me gusta ninguno de los dos candidatos. Por supuesto que hay uno que ni se me ocurriría, pero el otro con el que tengo mis diferencias, vayamos a fiscalizar, hagamos eso. Cuidemos los votos”.

La declaraciones que hicieron que Canosa sea tendencia en X (red social antes llamada Twitter).

Canosa fue una de las primeras en mostrar su apoyo a Javier Milei, pero se había alejado en julio de este año tras haberse difundido en los medios el rumor sobre que Javier Milei le habría vendido lugares en sus listas.

En su editorial del 5 de julio la periodista dijo: "Me duele. A Javier Milei yo lo quiero mucho. Hace bastante que no lo invito y tiene que ver con esto que saltó ahora ¿Está Massa metido siempre en todo lo que no está bien?”.

"Si Milei armó estas listas con Massa, estaríamos votando al Gobierno si lo votamos a él. Ayer lo llamé y no lo niega", dijo entonces.