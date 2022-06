Cristina Kirchner a Alberto Fernández: "Te pido que uses la lapicera con los que tienen que darle cosas al país"

En ese marco, Cristina recordó a los expresidentes Hipólito Yrigoyen y Néstor Kirchner al afirmar que "la historia se construye frente a las adversidades con pecho y coraje", y deploró que haya "gente que destile odio contra la política".

Además resaltó que "crecieron 78 puntos los salarios de la Argentina" entre el 2003 y el 2015, durante los gobiernos kirchneristas, pero luego, en los "cuatro años posteriores cayeron 20 puntos" durante la gestión de Cambiemos, encabezada por Mauricio Macri.

La vicepresidenta dijo que "nadie puede negar que desde 1983 el principal problema estructural que tenía la Argentina" era "el peso de su deuda externa" y "todos los condicionamientos de esa deuda".

"45 mil millones de dólares de deuda recibió la democracia", precisó Cristina en ese sentido tras la emisión de un video en el que Nicolás Dujovne, exministro de Economía de Macri se refirió a la deuda externa.

Cristina añadió que “gobernar es administrar tensiones en favor de las grandes mayorías” y consideró que el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno había encontrado "la forma de desendeudar a la Argentina”, al hablar en el acto por el centenario de YPF.

La reestatización de la petrolera "no fue una decisión dogmática" del gobierno, sino que se trató de "recuperar la soberanía hidrocarburífera para los argentinos", afirmó.

En Tecnópolis, la vicepresidenta consideró que “el futuro se construye en el presente”, se mostró esperanzada en que “Argentina se convierta en un gran proveedor de energía para el mundo” y le reclamó a la empresa Techint que “traiga su producción al país”.

Afirmó también que "es indescriptible la sensación y sentimiento que uno experimenta cuando ha cumplido con un deber de devolverle a los argentinos YPF, Vaca muerta y el enorme potencial que representan", y recordó las críticas que recibió su gobierno, diez años atrás, de parte de algunos medios de comunicación cuando se decidió la expropiación del 51% de YPF.

Cristina sostuvo este viernes que en la Argentina no se va a hacer solamente el gasoducto "Néstor Kirchner" y destacó que "vamos a hacer muchísimos".

Sobre el final de su discurso de casi 40 minutos, le hizo un pedido a Fernández para que "use la lapicera" con aquellos sectores "que tienen que darle cosas al país".

"Te dije la otra vez, cuando hice un documento, que tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses, que la uses con los que tienen que darle cosas al país, que no significa ni pelearse ni nada", subrayó la ex mandataria nacional.