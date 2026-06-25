Por qué Ecuador está matemáticamente clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026
La selección de Ecuador logró una histórica victoria y aseguró su boleto a la próxima ronda. Conocé por qué ya nadie puede arrebatarle su lugar.
La selección de Ecuador dio el gran golpe internacional tras derrotar por 2 a 1 a la poderosa Alemania en el cierre del Grupo E. Con este resultado histórico disputado en Nueva Jersey, el conjunto sudamericano garantizó su pasaje directo a los dieciseisavos de final de la actual Copa del Mundo.
El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se impuso con valentía ante los teutones, que ya estaban clasificados. A pesar de arrancar perdiendo tras el tanto de Leroy Sané, la Tri logró darlo vuelta de manera espectacular gracias a un bombazo de Nilson Angulo y un fenomenal anticipo ofensivo de Gonzalo Plata.
Por qué nadie puede superar a Ecuador en el Mundial 2026
Al finalizar su participación en la fase inicial, el equipo ecuatoriano se posicionó en lo más alto de la tabla de terceros. La matemática juega totalmente a su favor y sella su pasaje a la próxima instancia por los siguientes motivos:
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La barrera de los 4 puntos: El conjunto sudamericano cerró su grupo con 4 unidades y una diferencia de goles neutra (0). Esta cosecha le permite liderar con absoluta tranquilidad la tabla comparativa.
Rivales ya estancados: Selecciones como Corea del Sur y Escocia completaron sus tres encuentros correspondientes a la fase de grupos y finalizaron su participación con apenas 3 puntos, haciendo imposible que alcancen a la escuadra ecuatoriana.
La limitación de Senegal: El equipo africano cuenta actualmente con 0 puntos en dos presentaciones. Incluso si ganara su último partido, alcanzaría un tope máximo de 3 puntos, quedando también relegado por debajo de la línea sudamericana.
Los cupos disponibles: El formato actual del torneo indica que avanzan de ronda los ocho mejores terceros sobre un total de doce. Con Corea del Sur, Escocia y Senegal sin posibilidades matemáticas de llegar a los 4 puntos, sumado a que el resto de los equipos del fondo de la tabla (como Cabo Verde, Bélgica o RD Congo) se quitarán puntos entre sí en el cierre, la plaza de la Tri en los dieciseisavos está completamente asegurada.
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