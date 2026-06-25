Por qué Ecuador está matemáticamente clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026

La barrera de los 4 puntos: El conjunto sudamericano cerró su grupo con 4 unidades y una diferencia de goles neutra (0). Esta cosecha le permite liderar con absoluta tranquilidad la tabla comparativa.

Rivales ya estancados: Selecciones como Corea del Sur y Escocia completaron sus tres encuentros correspondientes a la fase de grupos y finalizaron su participación con apenas 3 puntos, haciendo imposible que alcancen a la escuadra ecuatoriana.

La limitación de Senegal: El equipo africano cuenta actualmente con 0 puntos en dos presentaciones. Incluso si ganara su último partido, alcanzaría un tope máximo de 3 puntos, quedando también relegado por debajo de la línea sudamericana.