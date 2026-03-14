Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el sábado 14 de marzo y el domingo 15 de marzo
La conductora Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale reciben a grandes figuras del espectáculo y el deporte en las icónicas mesazas de la pantalla de El Trece.
Este fin de semana, la pantalla chica vuelve a brillar con el regreso de las históricas mesazas. La máxima diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, junto a su nieta Juana Viale, preparan dos ediciones imperdibles llenas de actualidad, debates profundos y grandes historias personales en la señal de El Trece.
Los invitados a la histórica mesa de los sábados de Mirtha Legrand
Esta noche, a partir de las 21:30 horas, la mítica conductora reunirá a grandes figuras del espectáculo nacional en una velada que promete dejar títulos resonantes. Quienes acompañarán a la Chiqui en "La Noche de Mirtha" serán:
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Moria Casán
Verónica Llinás
Coco Sily
Dani La Chepi
La propuesta de Juana Viale para el domingo
Por su parte, mañana domingo 15 de marzo desde las 13:45 horas, será el turno de "Almorzando con Juana". La actriz tomará el mando del programa de la televisión de los mediodías para recibir a un grupo muy variado, conformado por referentes de la actuación, la moda y el deporte:
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Miguel Ángel Rodríguez
Agustina Cherri
Ricky Sarkany
Trinche
Noel Barrionuevo
Además, la producción de StoryLab confirmó que el gran cierre del almuerzo dominical contará con un show musical en vivo a cargo de la reconocida banda Estelares.
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