Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el sábado 14 de marzo y el domingo 15 de marzo

Moria Casán

Verónica Llinás

Coco Sily

Dani La Chepi

La propuesta de Juana Viale para el domingo

Por su parte, mañana domingo 15 de marzo desde las 13:45 horas, será el turno de "Almorzando con Juana". La actriz tomará el mando del programa de la televisión de los mediodías para recibir a un grupo muy variado, conformado por referentes de la actuación, la moda y el deporte: