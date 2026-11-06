Papa León XIV en Uruguay: link para ver EN VIVO la visita de Su Santidad a Montevideo
El Papa León XIV inicia su primer viaje apostólico a Sudamérica. El detalle completo de su agenda oficial, las misas multitudinarias y la transmisión oficial.
El papa León XIV aterriza este viernes 6 de noviembre en la ciudad de Montevideo para dar inicio a su primer viaje apostólico por Sudamérica. La llegada del Sumo Pontífice marca un hito para la región, convirtiéndose en el segundo líder de la Iglesia Católica en visitar el país vecino tras los viajes realizados por Juan Pablo II en 1987 y 1988.
Dónde ver la visita del Papa León XIV a Uruguay en vivo
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Todas las actividades institucionales y protocolares del papa León XIV programadas para este viernes en Montevideo contarán con cobertura oficial en directo. La señal puede visualizarse de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de Presidencia Uruguay.
Cronograma completo de la visita papal a Uruguay
La agenda oficial del Sumo Pontífice abarca tres jornadas de intensa actividad, recorriendo Montevideo, Paysandú y Florida antes de partir rumbo a la República Argentina.
Viernes 6 de noviembre (Montevideo)
- 16:30: Aterrizaje oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
- 17:30: Ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia junto al presidente Yamandú Orsi y exmandatarios uruguayos.
- 18:15: Reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio Ejecutivo José Artigas.
- 19:05: Celebración de vísperas y homilía en la Catedral Metropolitana.
Sábado 7 de noviembre (Paysandú y Montevideo)
- 09:10: Llegada al Aeropuerto de Paysandú.
- 10:00: Celebración de la Santa Misa en el Parque París Londres (Paysandú).
- 17:00: Regreso a la capital para el encuentro con la realidad social en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle.
- 18:00: Encuentro educativo en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
- 19:00: Vigilia de oración multitudinaria en el Estadio Centenario.
Domingo 8 de noviembre (Florida y partida)
- 10:30: Santa Misa frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en el departamento de Florida.
- 15:10: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
- 15:30: Partida en avión rumbo a Buenos Aires, Argentina, para continuar su gira sudamericana.
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