Papa León XIV en Uruguay: link para ver EN VIVO la visita de Su Santidad a Montevideo

El papa León XIV aterriza este viernes 6 de noviembre en la ciudad de Montevideo para dar inicio a su primer viaje apostólico por Sudamérica. La llegada del Sumo Pontífice marca un hito para la región, convirtiéndose en el segundo líder de la Iglesia Católica en visitar el país vecino tras los viajes realizados por Juan Pablo II en 1987 y 1988.