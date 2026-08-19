Ricardo Centurión volvió a apuntar contra Racing de Córdoba: "Ni vivo ni boludo, garca"
El delantero, que ya rescindió su contrato con el club, publicó una imagen de un documento por $5,6 millones y lanzó un duro mensaje contra el presidente Manuel Pérez.
La conflictiva salida de Ricardo Centurión de Racing de Córdoba sumó un nuevo capítulo. A un mes de su desvinculación de la institución, el delantero volvió a utilizar sus redes sociales para cuestionar al presidente Manuel Pérez, esta vez a raíz de un supuesto pago que, según denunció el propio futbolista, habría sido realizado mediante un cheque sin fondos.
Centurión publicó en una de sus historias de Instagram una fotografía de un talón por 5.600.000 pesos. En la imagen aparecen resaltados distintos datos vinculados al documento, entre ellos la fecha del 3 de agosto de 2026, relacionada con el momento en que terminó su vínculo con Racing de Córdoba.
Junto a la fotografía, el exjugador de Boca, Vélez y otros clubes escribió una frase contundente contra el dirigente: “Ni vivo ni boludo, garca”. Además, realizó una intervención sobre la imagen con un dibujo que apuntaba directamente a Pérez. La publicación volvió a encender una disputa que ya llevaba varias semanas y que comenzó con la salida del futbolista del conjunto cordobés.
La relación entre Centurión y Manuel Pérez terminó de la peor manera
La llegada de Centurión a Racing (C) había generado enormes expectativas. El atacante fue presentado como uno de los refuerzos más importantes de la temporada, pero su estadía en Nueva Italia estuvo marcada por diferentes situaciones extradeportivas y por un rendimiento que no alcanzó para evitar la crisis del equipo.
Con el cambio de entrenador y la llegada de Coleoni, el habilidoso extremo esperaba tener una nueva oportunidad para intentar revertir su situación. Sin embargo, esa posibilidad finalmente no se concretó.
Manuel Pérez explicó públicamente los motivos de la decisión y cuestionó diferentes actitudes del futbolista: “Es muy triste porque le dimos todo, le brindamos confianza, pero lamentablemente tenemos que poner un cierre al tema”, había expresado el presidente. Posteriormente, el dirigente profundizó sus críticas y aseguró: “Nos colmó la paciencia porque lo estamos esperando desde unos días antes del partido ante Chaco For Ever”.
También afirmó que el jugador había sido notificado de distintas multas y reclamó la devolución de elementos que el club le había entregado durante su estadía en Córdoba: “Esperamos que nos devuelva la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se mueva en Córdoba y nada de ello sucedió”, había señalado.
Centurión respondió entonces a través de sus redes sociales con un mensaje todavía más duro contra el presidente. En aquella publicación acusó al dirigente de manejar el club de manera autoritaria y cuestionó diferentes condiciones de trabajo de los futbolistas. Ahora, con la aparición del supuesto cheque sin fondos, el enfrentamiento volvió a quedar expuesto públicamente.
Los números de Centurión en Racing de Córdoba
Centurión llegó a Racing de Córdoba a comienzos de 2026 como una de las incorporaciones más importantes de la Primera Nacional. El objetivo era que su experiencia y su talento ayudaran al equipo a pelear en la categoría.Sin embargo, el ciclo terminó mucho antes de lo esperado.
Durante su paso, el delantero disputó 14 partidos, convirtió tres goles y aportó dos asistencias. Finalmente, su salida se produjo en medio de una relación completamente deteriorada con la dirigencia.
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