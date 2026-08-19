Ricardo Centurión volvió a apuntar contra Racing de Córdoba: "Ni vivo ni boludo, garca"

Manuel Pérez explicó públicamente los motivos de la decisión y cuestionó diferentes actitudes del futbolista: “Es muy triste porque le dimos todo, le brindamos confianza, pero lamentablemente tenemos que poner un cierre al tema”, había expresado el presidente. Posteriormente, el dirigente profundizó sus críticas y aseguró: “Nos colmó la paciencia porque lo estamos esperando desde unos días antes del partido ante Chaco For Ever”.

También afirmó que el jugador había sido notificado de distintas multas y reclamó la devolución de elementos que el club le había entregado durante su estadía en Córdoba: “Esperamos que nos devuelva la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se mueva en Córdoba y nada de ello sucedió”, había señalado.

Centurión respondió entonces a través de sus redes sociales con un mensaje todavía más duro contra el presidente. En aquella publicación acusó al dirigente de manejar el club de manera autoritaria y cuestionó diferentes condiciones de trabajo de los futbolistas. Ahora, con la aparición del supuesto cheque sin fondos, el enfrentamiento volvió a quedar expuesto públicamente.

Los números de Centurión en Racing de Córdoba

Centurión llegó a Racing de Córdoba a comienzos de 2026 como una de las incorporaciones más importantes de la Primera Nacional. El objetivo era que su experiencia y su talento ayudaran al equipo a pelear en la categoría.Sin embargo, el ciclo terminó mucho antes de lo esperado.

Durante su paso, el delantero disputó 14 partidos, convirtió tres goles y aportó dos asistencias. Finalmente, su salida se produjo en medio de una relación completamente deteriorada con la dirigencia.