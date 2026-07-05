A 49 años de La Noche de las Corbatas: el ataque de la dictadura contra los abogados laboralistas

La Cueva - Centro clandestino de detención de Mar del Plata

Con el avance de las investigaciones judiciales también surgieron pruebas sobre la participación de integrantes de la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU), vinculada a numerosos hechos de violencia política antes y después del golpe militar.

El caso cobró especial relevancia durante el Juicio a las Juntas de 1985, cuando los testimonios de los sobrevivientes permitieron reconstruir lo ocurrido y convirtieron a "La Noche de las Corbatas" en un símbolo de la persecución contra los abogados laboralistas y de la represión ejercida por la última dictadura.