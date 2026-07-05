A 49 años de La Noche de las Corbatas: el ataque de la dictadura contra los abogados laboralistas
El secuestro de 13 abogados laboralistas y sus allegados en Mar del Plata se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos del terrorismo de Estado durante la última dictadura.
A 49 años de "La Noche de las Corbatas", la Argentina recuerda uno de los ataques más brutales del terrorismo de Estado contra los abogados laboralistas. Entre el 6 y el 13 de julio de 1977, un operativo represivo desplegado en Mar del Plata tuvo como blanco a profesionales comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores.
Durante esos días fueron secuestradas 13 personas, entre abogados, familiares y colaboradores. Seis de las víctimas permanecen desaparecidas, mientras que otras fueron asesinadas tras haber sido sometidas a torturas en centros clandestinos de detención.
Entre las víctimas se encontraban los abogados Norberto Centeno y Jorge Candeloro, ambos asesinados; Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais y Tomás José Fresneda, quienes continúan desaparecidos; y los abogados Camilo Ricci y Carlos Alberto Bozzi, que sobrevivieron al cautiverio. También fueron secuestrados familiares y allegados, entre ellos María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda, embarazada de cuatro meses, y el matrimonio integrado por Néstor Enrique García Mantica y María Esther Vázquez de García, todos desaparecidos. Martha García, esposa de Candeloro, y José Verde, exsecretario general de la Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata, junto con su esposa, sobrevivieron al operativo represivo.
La denominada "Noche de las Corbatas" es considerada la mayor acción represiva dirigida contra abogados laboralistas durante la última dictadura y formó parte del plan sistemático de persecución desplegado por el terrorismo de Estado tras el golpe del 24 de marzo de 1976.
Las víctimas fueron trasladadas al centro clandestino de detención "La Cueva", que funcionó en instalaciones militares de Mar del Plata. Allí permanecieron cautivas y fueron sometidas a torturas bajo el control de integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea, en el marco del aparato represivo de la dictadura.
Con el avance de las investigaciones judiciales también surgieron pruebas sobre la participación de integrantes de la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU), vinculada a numerosos hechos de violencia política antes y después del golpe militar.
El caso cobró especial relevancia durante el Juicio a las Juntas de 1985, cuando los testimonios de los sobrevivientes permitieron reconstruir lo ocurrido y convirtieron a "La Noche de las Corbatas" en un símbolo de la persecución contra los abogados laboralistas y de la represión ejercida por la última dictadura.
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