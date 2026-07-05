Ola de frío extremo: se mantienen las alertas por temperaturas bajo cero

Gentileza: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En paralelo, durante los últimos días se registró un aumento en la demanda de energía para calefacción y una mayor asistencia a personas en situación de calle por parte de organismos sociales, una situación que suele repetirse durante los episodios de frío extremo.

Los modelos meteorológicos coinciden en que la masa de aire de origen antártico seguirá dominando las condiciones climáticas en buena parte del país. Los pronósticos anticipan que amplias zonas del centro y norte continuarán registrando temperaturas entre 6 y 10 grados por debajo de los valores normales para la época, con nuevas heladas intensas durante las madrugadas.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se prevé un alivio gradual desde este domingo. El pronóstico anticipa una jornada inestable, con probabilidad de lloviznas y temperaturas de entre 5 y 9°C. A partir del lunes comenzará una lenta recuperación térmica, con máximas cercanas a los 12°C, mientras que entre el martes y el miércoles podrían alcanzar los 15 o 16°C, aunque el ambiente seguirá siendo invernal.

A nivel nacional, los especialistas estiman que el núcleo más intenso de la ola polar comenzará a retirarse de manera paulatina durante la próxima semana. Sin embargo, las mañanas continuarán siendo muy frías en gran parte del territorio.

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar la exposición prolongada al aire libre, utilizar varias capas de ropa liviana, calefaccionar los ambientes de manera segura y evitar los cambios bruscos de temperatura. Además, aconsejó prestar especial atención a embarazadas, niños y adultos mayores, mantenerse bien hidratado y evitar el consumo de alcohol, ya que favorece la pérdida de calor corporal.

Las alertas por temperaturas extremas se establecen a partir de la comparación entre los valores pronosticados y los registros históricos de cada región. Cuando las temperaturas previstas permanecen significativamente por debajo de los parámetros normales durante varios días consecutivos, el organismo activa distintos niveles de advertencia según el impacto potencial sobre la salud.

Con el invierno recién iniciado y el aire polar aún instalado sobre gran parte del país, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas mientras millones de argentinos atraviesan jornadas de frío intenso y elevado riesgo sanitario.