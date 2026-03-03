Se filtró el video del apriete de la barra de Godoy Cruz al plantel: "No queremos cagones acá"
Un video muestra el apriete de la barra de Godoy Cruz al plantel antes de la Primera Nacional. Hubo amenazas y mensajes al entrenador y jugadores.
Un video difundido en las últimas horas expuso el apriete de la barra de Godoy Cruz al plantel antes del inicio de la Primera Nacional. Las imágenes muestran amenazas directas a jugadores y un mensaje al entrenador en medio del delicado presente deportivo.
El Tomba atraviesa un momento complejo en la Primera Nacional. En lo deportivo, el equipo empató los tres partidos que disputó hasta el momento y, tras el último encuentro frente a Deportivo Madryn, parte de la barra invadió el campo de juego, lo que obligó a los futbolistas a retirarse rápidamente. Sin embargo, la tensión no comenzó allí. Antes del inicio del certamen, un grupo numeroso de barras ingresó a un entrenamiento del plantel y protagonizó un fuerte apriete que quedó registrado en un video que trascendió recientemente en redes sociales.
El violento mensaje de la barra al plantel de Godoy Cruz
En las imágenes se escucha a uno de los referentes del grupo lanzar un discurso cargado de amenazas e insultos hacia exjugadores y hacia quienes integran actualmente el equipo. "Saben que los jugadores que salían caro se tomaron el palo, esos giles me chupan la p... a mí... Pol Fernández, Rasmussen y el puto culiado ese de Petroli. Ellos chupan la p... yo quiero que los que están ahora pongan", se oye en el registro.
Luego, el mismo barra continúa: "Saben lo que venimos a pedir siempre: que metan huevo, culiado. Estamos jugando el Nacional ahora, no es lo mismo, ahí con todo, culiado. No quiero cagones acá en Godoy Cruz y el que no quiera jugar en Godoy Cruz porque se sienta de Primera, se va o va a tener que cortar el pasto allá atrás si no lo venden".
También hubo mensajes dirigidos a futbolistas que buscaban una salida del club. "Se toman el palo, corta, sea quien sea el que se queda. Godoy Cruz es para jugar, para ganar y respetar. Estos colores los van a respetar. ¿Está claro? El que quiera irse que deje de entrenar hoy", expresó. En el tramo final del discurso, el barra pareció apuntar directamente al entrenador, Mariano Toedtli: "A vos mismo te lo digo, el que esté con eso que no quiera jugar, lo sacás cagando, acá se va a quedar el que quiera".
La difusión del video vuelve a poner en el centro de la escena la violencia vinculada a las barras y la presión sobre los planteles en el fútbol argentino, en un contexto deportivo ya de por sí delicado para el conjunto mendocino.
