Se filtró el video del apriete de la barra de Godoy Cruz al plantel: "No queremos cagones acá"

video apriete godoy cruz barra

También hubo mensajes dirigidos a futbolistas que buscaban una salida del club. "Se toman el palo, corta, sea quien sea el que se queda. Godoy Cruz es para jugar, para ganar y respetar. Estos colores los van a respetar. ¿Está claro? El que quiera irse que deje de entrenar hoy", expresó. En el tramo final del discurso, el barra pareció apuntar directamente al entrenador, Mariano Toedtli: "A vos mismo te lo digo, el que esté con eso que no quiera jugar, lo sacás cagando, acá se va a quedar el que quiera".