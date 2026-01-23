"Muro atmosférico": el fenómeno que contribuye a la ola de calor en Argentina

El escenario cambiará durante el fin de semana, cuando el centro de alta presión se desplace levemente hacia el este, cambiando la procedencia del viento y permitiendo el ingreso de aire más húmedo desde el trópico. Entre sábado y lunes, el calor húmedo se extenderá hacia la región pampeana y el norte de la Patagonia, con un marcado aumento de la sensación térmica, que podría rondar los 40 °C en áreas como el AMBA y la franja central del país. Las mínimas no bajarían de los 24 °C o 25 °C, lo que imposibilita que el alivio llegue por la noche.

El alivio recién podría llegar de manera moderada hacia el martes 27 de enero, con el avance de un frente frío débil que traería algunas tormentas y un leve descenso térmico.