"Muro atmosférico": el fenómeno que contribuye a la ola de calor en Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por temperaturas extremas. El tiempo sofocante irá en aumento desde este viernes.
La ola de calor regresa a gran parte de Argentina con temperaturas extremas, noches sofocantes y un escaso alivio que se mantendrá durante varios días a partir de este viernes. El Servicio Meteorológico Nacional ya emitió un alerta amarilla que abarca a trece provincias.
Los próximos días podrían formar parte de uno de los eventos de calor más persistentes de este verano que llegan como consecuencia de un fenómeno generado por la combinación de una serie de factores. El aumento de la temperatura responde a la dinámica del aire en altura, donde se formó un verdadero “muro atmosférico” que impide la llegada de aire frío.
Los factores actúan de manera conjunta. Por un lado, un sistema de alta presión ubicado sobre el Océano Atlántico impulsa de forma constante aire cálido desde el norte hacia el centro del país. Este aporte continuo de calor es reforzado por un proceso conocido como subsidencia, que ocurre cuando el aire de las capas altas de la atmósfera desciende. Al descender, el aire se comprime por el aumento de la presión atmosférica y se calienta a través de un proceso físico llamado calentamiento adiabático.
Este aire descendente no solo se calienta, sino que también genera un bloqueo atmosférico que funciona como una barrera invisible. Ese “muro” impide que los frentes fríos que avanzan desde la Patagonia logren desplazarse hacia el norte del país. Como consecuencia, aumenta la temperatura y las condiciones de calor extremo durante varios días.
Hasta el viernes, las temperaturas más elevadas se concentrarán en el oeste y noroeste argentino. Provincias como Catamarca, La Rioja, La Pampa y el norte de Córdoba, junto con sectores del Litoral registrarán máximas que oscilarán entre los 35 °C y los 42 °C.
El escenario cambiará durante el fin de semana, cuando el centro de alta presión se desplace levemente hacia el este, cambiando la procedencia del viento y permitiendo el ingreso de aire más húmedo desde el trópico. Entre sábado y lunes, el calor húmedo se extenderá hacia la región pampeana y el norte de la Patagonia, con un marcado aumento de la sensación térmica, que podría rondar los 40 °C en áreas como el AMBA y la franja central del país. Las mínimas no bajarían de los 24 °C o 25 °C, lo que imposibilita que el alivio llegue por la noche.
El alivio recién podría llegar de manera moderada hacia el martes 27 de enero, con el avance de un frente frío débil que traería algunas tormentas y un leve descenso térmico.
