Mar del Plata en "modo caribe": por qué subió la temperatura del agua, según un especialista
Una de las tendencias de la presente temporada de verano es la inusual temperatura del mar en los destinos de la costa bonaerense.
Quienes veranean este año en las playas de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, se han encontrado con una sorpresa poco frecuente: un mar con temperaturas mucho más amigables y un color verde cristalino que remite a paisajes más tropicales, y hasta caribeños.
En la "Feliz", por caso, en diciembre la temperatura del agua registró 20°C, una marca que se ubica casi dos grados por arriba del promedio histórico; mientras que en enero superaron los 21 grados.
Las mediciones fueron tomadas en las playas de Punta Mogotes, una zona particular cuyo mar que suele registrar agua mas templada que el resto de los balnearios, siendo así uno de los más elegidos por los turistas.
En las últimas semanas, investigadores locales explicaron que si bien el aumento de la temperatura marina viene siendo sostenido ese considera un evento excepcional en la serie histórica. Entre las causas señaladas, mencionan anomalías térmicas en el Atlántico Sudoccidental; cambios en los patrones de viento y circulación; y el impacto de fenómenos climáticos globales que afectan la temperatura del mar.
La corriente de Brasil, otra explicación por el aumento de la temperatura del mar den la Costa bonaerense
Juan Ayoroa, estudiante de la carrera de Meteorología en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), compartió en sus redes sociales una explicación técnica que rápidamente captó la atención de los turistas y especialistas.
Según explicó Ayoroa, el cambio en las condiciones del mar se debe a un movimiento atípico de las corrientes marinas. "La corriente de Brasil se movió más al sur de lo normal, 'desplazando' a la Corriente de Malvinas, que es la que habitualmente predomina en nuestra región", detalló.
Este desplazamiento geográfico tiene un impacto directo en lo que el bañista experimenta al ingresar al agua. Mientras que la corriente de Malvinas es conocida por su baja temperatura y su turbidez, la de Brasil aporta masas de agua mucho más cálidas provenientes de zonas ecuatoriales.
Otro de los puntos que destacó el futuro meteorólogo de la UNLP es la transparencia inusual que se ha visto en balnearios como Mar del Plata, Miramar y Necochea. La explicación puede radicar en la composición biológica de las masas de agua:
- Corriente de Malvinas: Es rica en fitoplancton y sedimentos, lo que le da su coloración oscura y densa característica.
- Corriente de Brasil: Es menos rica en fitoplancton, lo que permite que la luz solar penetre con mayor facilidad, otorgándole ese tono verdoso y una visibilidad mucho más clara.
"Los que tuvimos la suerte de estar unos días en la playa pudimos notar un mar no tan frío y aguas verdes, transparentes algunos días", señaló Ayaroa, vinculando la observación directa con la dinámica oceanográfica.
Aunque este escenario es celebrado por los turistas, los expertos monitorean cuánto tiempo se mantendrá este desplazamiento, ya que estas alteraciones suelen estar vinculadas a cambios en los patrones de vientos y temperaturas globales que definen cada temporada estival.
