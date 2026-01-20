Mar del Plata en "modo caribe": por qué subió la temperatura del agua, según un especialista

La corriente de Brasil, otra explicación por el aumento de la temperatura del mar den la Costa bonaerense

Juan Ayoroa, estudiante de la carrera de Meteorología en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), compartió en sus redes sociales una explicación técnica que rápidamente captó la atención de los turistas y especialistas.

Según explicó Ayoroa, el cambio en las condiciones del mar se debe a un movimiento atípico de las corrientes marinas. "La corriente de Brasil se movió más al sur de lo normal, 'desplazando' a la Corriente de Malvinas, que es la que habitualmente predomina en nuestra región", detalló.

Este desplazamiento geográfico tiene un impacto directo en lo que el bañista experimenta al ingresar al agua. Mientras que la corriente de Malvinas es conocida por su baja temperatura y su turbidez, la de Brasil aporta masas de agua mucho más cálidas provenientes de zonas ecuatoriales.

Otro de los puntos que destacó el futuro meteorólogo de la UNLP es la transparencia inusual que se ha visto en balnearios como Mar del Plata, Miramar y Necochea. La explicación puede radicar en la composición biológica de las masas de agua:

Es rica en fitoplancton y sedimentos, lo que le da su coloración oscura y densa característica. Corriente de Brasil: Es menos rica en fitoplancton, lo que permite que la luz solar penetre con mayor facilidad, otorgándole ese tono verdoso y una visibilidad mucho más clara.

"Los que tuvimos la suerte de estar unos días en la playa pudimos notar un mar no tan frío y aguas verdes, transparentes algunos días", señaló Ayaroa, vinculando la observación directa con la dinámica oceanográfica.

Aunque este escenario es celebrado por los turistas, los expertos monitorean cuánto tiempo se mantendrá este desplazamiento, ya que estas alteraciones suelen estar vinculadas a cambios en los patrones de vientos y temperaturas globales que definen cada temporada estival.