Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección.

Lo que queda afuera de la transferencia

Se mantienen en la justicia federal los delitos federales y los delitos comunes que, por su conexión con aquellos, deban tramitar en ese fuero.

Además, se acuerda iniciar negociaciones para celebrar convenios específicos de transferencias de recursos.

No se transfieren las causas iniciadas antes de la fecha del traspaso, incluida la ejecución y el cumplimiento de las medidas o condenas.

Nación se compromete a impulsar las medidas para finalizar el funcionamiento de la Justicia Nacional de Menores, considerando la resolución de las causas pendientes en plazos razonables.

En tanto, las cámaras nacionales de Apelaciones y Casación mantienen su intervención en esas causas anteriores.

La entrada en vigencia se acuerda a los 120 días corridos desde que: el acuerdo esté aprobado por el Congreso y por la Legislatura porteña; y se suscriba el acuerdo específico de transferencia de recursos.

En el caso del cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue aprobado por 203 votos afirmativos, 7 en contra y 3 abstenciones.

El Estado nacional transfiere a la CABA la competencia sobre delitos no federales contra el honor, la integridad sexual, la libertad, transporte y comunicaciones y otros relacionados con la propiedad intelectual, el ejercicio de la medicina veterinaria y la protección y conservación de la fauna silvestre.

La Justicia de Nación conserva las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del convenio, incluida la ejecución penal y el efectivo cumplimiento de la condena.

En tanto, la entrada en vigencia es igual a la del acuerdo sobre justicia de menores.