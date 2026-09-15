Eduardo vivió 92 años para su local y su familia no lo pudo sostener: liquidaron todo a precios irrisorios

Patricia Trellini, la hija menor de Eduardo, le contó la historia de su padre al sitio El Tiempo, de Azul, que se remonta a la primera sucursal del Bazar Cabildo en esa ciudad bonaerense.

"Arrancó en Buenos Aires, en Palermo cerca de Avenido Cabildo, por ello su nombre. Los dueños quisieron abrir una sucursal en el interior de la Provincia y finalmente eligieron Azul, así que Bonorino se instaló con su familia en esta ciudad", relató.

Eduardo Trellini llegó a Azul con tres años, y con el tiempo heredó de su padre no sólo la ética laboral sino también los quehaceres de la primera sede de Bazar Cabildo en Azul, en la calle San Martín 529.

La mudanza llegó en 1975, tras la muerte de Bonorino Trellini, y los siguientes 51 años la vida comercial del centro de Azul incluyó los artículos de Bazar Cabildo, que fueron celebrados por su calidad por la clientela durante el fin de semana pasado.

"El centro es una pena tremenda, se redujo a dos cuadras de locales. Caminas por la San Martín y locales cerrados por doquier. Una tristeza, sigan comprando por Temu, Shein y no teniendo ni una política de protección al comerciante", protestó una usuaria en Instagram, mientras que alguien acercó una reflexión: "Todo tiene un principio y un final. Tal vez a su dueño/a le llegó la hora de descansar después de tantos años de trabajo".