Eduardo vivió 92 años para su local y su familia no lo pudo sostener: liquidaron todo a precios irrisorios
El Bazar Cabildo, ubicado en el centro de la ciudad bonaerense de Azul, cerró sus puertas tras la partida de su fundador. La despedida online de su clientela.
Después de 50 años de historia cerró este mes el Bazar Cabildo de la localidad bonaerense de Azul. Con la noticia afloraron las despedidas y los agradecimientos para la generación de comerciantes de la "vieja escuela".
El fin de semana pasado hubo una liquidación total del stock del local ubicado en San Martín 662, en el centro de Azul, que había sido inaugurado en 1975 por Eduardo "Pacho" Trellini tras la muerte de su propio padre, Bonorino Trellini.
La novedad no tardó en aparecer en medios locales, donde el público aportó sus despedidas: "Qué pena más grande, abrazo inmenso a la familia Trellini, toda una vida de trabajo en ese rubro", comentó una usuaria en el Instagram de Azul Random, a lo que otro comentarista hizo notar que "la dueña tiene 85 años, solita, enviudó hace poco" y que "debe estar agotada después de una vida de trabajo".
En efecto, la decisión del cierre de Bazar Cabildo no estuvo ligada a los vaivenes de la actividad comercial ni a la crisis del consumo, sino a motivos personales: Eduardo falleció el 6 de agosto pasado, a los 92 años, tras sufrir un golpe en la cabeza cuando estaba en su casa.
Hasta ese punto el comerciante y su esposa aún visitaban el local de manera periódica, pero frente al nuevo escenario sus herederos decidieron bajar la persiana.
Patricia Trellini, la hija menor de Eduardo, le contó la historia de su padre al sitio El Tiempo, de Azul, que se remonta a la primera sucursal del Bazar Cabildo en esa ciudad bonaerense.
"Arrancó en Buenos Aires, en Palermo cerca de Avenido Cabildo, por ello su nombre. Los dueños quisieron abrir una sucursal en el interior de la Provincia y finalmente eligieron Azul, así que Bonorino se instaló con su familia en esta ciudad", relató.
Eduardo Trellini llegó a Azul con tres años, y con el tiempo heredó de su padre no sólo la ética laboral sino también los quehaceres de la primera sede de Bazar Cabildo en Azul, en la calle San Martín 529.
La mudanza llegó en 1975, tras la muerte de Bonorino Trellini, y los siguientes 51 años la vida comercial del centro de Azul incluyó los artículos de Bazar Cabildo, que fueron celebrados por su calidad por la clientela durante el fin de semana pasado.
"El centro es una pena tremenda, se redujo a dos cuadras de locales. Caminas por la San Martín y locales cerrados por doquier. Una tristeza, sigan comprando por Temu, Shein y no teniendo ni una política de protección al comerciante", protestó una usuaria en Instagram, mientras que alguien acercó una reflexión: "Todo tiene un principio y un final. Tal vez a su dueño/a le llegó la hora de descansar después de tantos años de trabajo".
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