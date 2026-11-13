Trueno confirmó su regreso a la Argentina con un show en 2027: cuándo comprar las entradas

Entre sus presentaciones más importantes de los últimos años se destaca el primer Red Bull Symphonic en Buenos Aires, realizado en 2025. Durante 2026, además, acompañó a Gorillaz en una gira por el Reino Unido y tuvo una participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los ciclos televisivos más reconocidos de Estados Unidos.

Por otra parte, el lanzamiento de TURR4ZO abrió un nuevo capítulo en su carrera. El disco debutó en el cuarto puesto del ranking Top Global Albums Debut de Spotify y se convirtió en el eje de su actual recorrido por Latinoamérica y España.

Con una identidad musical propia, letras atravesadas por la conciencia social y una fuerte presencia sobre el escenario, Trueno continúa expandiendo los límites del género y conectando con nuevas generaciones.

Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a Trueno

La venta de tickets para el recital del 11 de abril de 2027 tendrá una primera instancia exclusiva para clientes de Tarjeta Naranja. La preventa comenzará el lunes 16 de noviembre a las 10, con la posibilidad de acceder a tres cuotas sin interés o un 15% de descuento abonando con tarjeta de débito.

Una vez finalizada esa etapa, se habilitará la venta general para todos los medios de pago. En esta instancia también se podrá acceder a tres cuotas sin interés o al 15% de descuento con tarjeta de débito.

Las entradas estarán disponibles a través de la página oficial movistararena.com.ar.