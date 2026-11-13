Trueno confirmó su regreso a la Argentina con un show en 2027: cuándo comprar las entradas
Después de una extensa gira internacional, Trueno volverá a presentarse en Buenos Aires el 11 de abril de 2027 con su nueva etapa musical.
Tras conquistar escenarios de distintos países y consolidar su proyección internacional, Trueno anunció su regreso a Buenos Aires. El artista se reencontrará con el público argentino el próximo 11 de abril de 2027, en un espectáculo que tendrá como protagonista a TURR4ZO, su cuarto álbum de estudio.
La noticia llega en un momento de gran crecimiento para el músico, que durante los últimos meses llevó su propuesta a escenarios de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, España, Chile, Ecuador, Perú, Guatemala y Venezuela. Además, formó parte de importantes festivales internacionales como Fuji Rock y SummerStage, y compartió una gira con Gorillaz.
A sus 24 años, Trueno se convirtió en uno de los nombres más destacados del hip-hop latinoamericano. Su música cosecha millones de reproducciones en las plataformas digitales y cuenta con éxitos como "MAMICHULA", que superó los 700 millones de escuchas, "DANCE CRIP" y "REAL GANGSTA LOVE", que llegó al Top 10 Global de Spotify.
En cuanto a sus producciones discográficas, BIEN O MAL y EL ÚLTIMO BAILE (DELUXE) superaron los mil millones de reproducciones cada uno. También obtuvo dos Latin GRAMMY® consecutivos por "TRANKY FUNKY" y "FRESH", y este año volvió a recibir una nominación en los reconocidos premios de la música latina.
Su recorrido también incluye colaboraciones con artistas internacionales de la talla de Gorillaz, J Balvin, Young Miko y Cypress Hill, que contribuyeron a ampliar su alcance en distintos mercados.
Entre sus presentaciones más importantes de los últimos años se destaca el primer Red Bull Symphonic en Buenos Aires, realizado en 2025. Durante 2026, además, acompañó a Gorillaz en una gira por el Reino Unido y tuvo una participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los ciclos televisivos más reconocidos de Estados Unidos.
Por otra parte, el lanzamiento de TURR4ZO abrió un nuevo capítulo en su carrera. El disco debutó en el cuarto puesto del ranking Top Global Albums Debut de Spotify y se convirtió en el eje de su actual recorrido por Latinoamérica y España.
Con una identidad musical propia, letras atravesadas por la conciencia social y una fuerte presencia sobre el escenario, Trueno continúa expandiendo los límites del género y conectando con nuevas generaciones.
Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a Trueno
La venta de tickets para el recital del 11 de abril de 2027 tendrá una primera instancia exclusiva para clientes de Tarjeta Naranja. La preventa comenzará el lunes 16 de noviembre a las 10, con la posibilidad de acceder a tres cuotas sin interés o un 15% de descuento abonando con tarjeta de débito.
Una vez finalizada esa etapa, se habilitará la venta general para todos los medios de pago. En esta instancia también se podrá acceder a tres cuotas sin interés o al 15% de descuento con tarjeta de débito.
Las entradas estarán disponibles a través de la página oficial movistararena.com.ar.
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