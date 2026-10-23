A qué hora sale el sol sin nubes en Buenos Aires después de las lluvias interminables de cinco días
Conocé el pronóstico del tiempo detallado y a qué hora vuelve a brillar el sol en la Ciudad de Buenos Aires. Cuándo se despiden definitivamente la lluvias.
Tras varios días de inestabilidad, chaparrones y un marcado descenso de las marcas térmicas, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se preguntan cuándo podrán volver a disfrutar de una jornada a pleno sol. El pronóstico del tiempo anticipa el fin definitivo de estas lluvias interminables y le pone fecha a la mejora climática.
A qué hora sale el sol sin nubes en Buenos Aires
De acuerdo a los datos meteorológicos actualizados, las precipitaciones y el mal tiempo comenzarán a ceder de manera progresiva. La progresión del clima hacia los próximos días será la siguiente:
- Viernes 23 de octubre: la jornada comenzará con lluvias débiles, cielo cubierto y ráfagas de viento del oeste. Hacia el mediodía, las precipitaciones irán desapareciendo, abriendo paso a una tarde con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 24°C y, finalmente, a partir de las 20:00 horas, el cielo se mostrará completamente despejado por primera vez en la semana.
- Sábado 24 de octubre: a pesar del respiro del viernes por la noche, la inestabilidad regresará temporalmente durante el sábado. Se prevé un día nuboso con lloviznas débiles y marcas térmicas más frescas que rondarán entre los 13°C y 18°C.
- Domingo 25 de octubre: será una jornada nubosa, pero ya sin lluvias, con temperaturas bastante frescas: mínima de 10°C y máxima de apenas 15°C.
- Lunes 26 de octubre: ¡Por fin! Será el primer día completamente soleado y despejado desde la mañana, marcando el fin definitivo del ciclo de inestabilidad, aunque con una mañana muy fresca (8°C de mínima).
- Jueves 29 de octubre: a partir de este día, la Ciudad de Buenos Aires no solo disfrutará de un cielo despejado a puro sol, sino que también registrará un salto térmico sustancial, alcanzando una agradable máxima de 25°C.
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Cómo será el clima a principios de noviembre
La tendencia del buen clima se consolidará de cara a la primera semana de noviembre, donde se esperan jornadas netamente primaverales:
- Viernes 30 de octubre: nubes y claros, con temperaturas agradables entre los 16°C y 23°C.
- Sábado 31 de octubre: jornada similar con nubes y claros, mínima de 15°C y máxima de 23°C.
- Lunes 2 de noviembre: nubosidad parcial con una agradable temperatura máxima de 25°C.
- Martes 3 de noviembre: el cielo estará parcialmente nublado y se esperan fuertes vientos (hasta 70 km/h), pero la temperatura se mantendrá cálida, rozando los 24°C.
- Miércoles 4 de noviembre: será una jornada 100% soleada de punta a punta. Desde las 06:00 horas hasta las 18:00, el sol brillará a pleno sin una sola nube a la vista, marcando un pico de 25°C. El cielo nocturno estará totalmente despejado.
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