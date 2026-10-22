Cortes de tránsito en CABA desde este sábado por la visita del papa León XIV: las zonas afectadas
La Ciudad de Buenos Aires comienza con los preparativos para la histórica llegada del Sumo Pontífice, agendada para el 8 de noviembre.
A pesar de que resta la confirmación oficial del cronograma definitivo por parte del Vaticano, la Ciudad de Buenos Aires comenzará este sábado 24 de octubre con los primeros operativos de tránsito y cortes de calles, en el marco de la histórica visita del papa León XIV.
Las obras y tareas de montaje se enfocan en la logística y seguridad para recibir la legada del Sumo Pontífice, prevista para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre.
Cómo serán los cortes de tránsito en Avenida del Libertador
El plan de movilidad urbana diseñado por las autoridades porteñas contempla restricciones progresivas en uno de los principales corredores del norte de la Ciudad:
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Primer corte total (Sábado 24 de octubre): Durante la madrugada y la mañana del sábado se aplicará un cierre total de la Avenida del Libertador, en el tramo comprendido entre Colombia y Sarmiento, para iniciar las tareas edilicias y logísticas de preparación.
Reducción de calzada (del 24 de octubre al 3 de noviembre): Finalizada la interrupción total de la mañana del sábado, la arteria quedará habilitada con la circulación reducida a dos carriles por mano hasta el martes 3 de noviembre.
Cortes totales progresivos (del 4 al 14 de noviembre): A partir del miércoles 4 de noviembre se intensificarán los operativos con interrupciones totales y progresivas sobre Avenida del Libertador, entre Olleros y Ugarteche, las cuales se mantendrán hasta el cierre de los eventos de desarme posteriores a la visita.
La agenda proyectada para la estadía papal
La visita del pontífice contempla una nutrida agenda pastoral e institucional distribuida a lo largo de cuatro jornadas, con actividades oficiales concentradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
Debido a la magnitud del despliegue y a la masiva movilización de fieles esperada en los distintos puntos de concentración, se prevé que en los próximos días las autoridades difundan nuevos esquemas de desvíos para el transporte público y recomendaciones generales de movilidad.
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