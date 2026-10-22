Cortes de tránsito en CABA desde este sábado por la visita del papa León XIV: las zonas afectadas

Primer corte total (Sábado 24 de octubre): Durante la madrugada y la mañana del sábado se aplicará un cierre total de la Avenida del Libertador, en el tramo comprendido entre Colombia y Sarmiento, para iniciar las tareas edilicias y logísticas de preparación.

Reducción de calzada (del 24 de octubre al 3 de noviembre): Finalizada la interrupción total de la mañana del sábado, la arteria quedará habilitada con la circulación reducida a dos carriles por mano hasta el martes 3 de noviembre.