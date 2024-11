A tener en cuenta: qué sucederá con el feriado nacional por el 8 de diciembre

Desde el Gobierno confirmaron que este día es inamovible y no se trasladará a otro momento, según lo estipulado por la Ley 27.399. Esta normativa establece que ciertos feriados tienen carácter fijo y no pueden modificarse, salvo que haya cambios legislativos específicos. Así, el feriado no podrá aprovecharse para un fin de semana largo, afectando especialmente a los trabajadores que no laboran los domingos.